Severnoatlantsko zavezništvo »izgublja zadnje ostanke racionalnosti in drsi v območje velikega tveganja«, so ugotovili na ruskem zunanjem ministrstvu in obsodili Natove »protiruske načrte za razvoj naprednih oborožitvenih sistemov v interesu kijevskega režima«. Tako so komentirali skupni natečaj Nata in Ukrajine »inovativen izziv za trajno onemogočanje letališč«, v katerem so razpisali 250.000 evrov nagrade za ponudnike najučinkovitejše tehnologije za trajno onesposobitev sovražnikovih letalskih oporišč, vključno z letali, vzletnimi stezami ter skladišči goriva in streliva.