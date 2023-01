Natove države bodo še bolj odprle denarnice za orožje

V nadaljevanju preberite:

Ruska agresija na Ukrajino spreminja tudi Nato. S članstvom Finske in Švedske se bo okrepil v ­nordijskem prostoru. Od začetka agresije so na njegovem vzhodnem krilu med Baltskim in Črnim morjem prvič močne ­zavezniške enote. Z veliko vojno v Evropi in z njo povezanimi tveganji je več politične volje za vlaganja v obrambo.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je ta teden napovedal aktualizacijo cilja. Izhaja iz tega, da bo nov cilj bolj ambiciozen kot doslej, »saj vsakdo vidi, da moramo vlagati več«. Slovenija je tradicionalno na repu lestvice med državami z najmanjšim deležem. Po lanskih Natovih izračunih je obrambi namenila 1,22 odstotka BDP.