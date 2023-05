Natove lovke na vzhodu

V nadaljevanju preberite:

Le dan pred tem, ko so se v indijskem mestu Goi prejšnji teden sestali zunanji ministri Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO), je pricurljala novica, da bo Nato v Tokiu odprl svoj urad.

Natov namen je omogočiti redna posvetovanja z Japonsko in drugimi partnerji, kot so Južna Koreja, Avstralija in Nova Zelandija. Seveda pa ni nikakršna skrivnost, da so motiv za takšno krepitev stikov na Daljnem vzhodu predvsem Kitajska in problemi, ki jih prinaša njena rast.