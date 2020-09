Navalnega zastrupili z živčnim strupom novičok

Ruski zdravniki in oblasti že ves čas zanikajo, da bi bil ruski opozicijski politik Navalni zastrupljen. FOTO: Sergei Karpukhin/Reuters

Ruskega opozicijskega politika, ki se zdravi v Nemčiji, so zastrupili z živčnim bojnim strupom iz skupine novičok. To je danes v Berlinu sporočil govorec vlade. O tem, kot je dejal, ni nobenega dvoma.»Zvezna vlada ta napad najostreje obsoja. Rusko vlado pozivamo, da to dejanje čim hitreje pojasni,« je še dejal Seibert. Na temo zastrupitve Navalnega se je že sestal del predstavnikov nemške vlade, vključno s kanclerko, da bi se uskladil glede nadaljnjih ukrepov.Nemška vlada bo o izsledkih preiskave obvestila ruskega veleposlanika v Nemčiji ter svoje partnerje v Evropski uniji in zvezi Nato. Poleg tega bo kontaktirala tudi Organizacijo za prepoved kemičnega orožja (OPCW).Navalni, oster kritik ruskega predsednika, je začel znake zastrupitve kazati 20. avgusta na letalu, s katerim se je vračal iz Sibirije v Moskvo.Ruski zdravniki in oblasti že ves čas zanikajo, da bi bil ruski opozicijski politik zastrupljen. Trdijo, da je padel v komo zaradi motnje v presnovi, ki je povzročila nenaden padec ravni sladkorja v krvi.Nemška ministrica za obramboje v izjavi za javnost pojasnila, da je analize opravil specializirani laboratorij nemške vojske, saj so jih tako zaprosili v bolnišnici Charite. Laboratorij sodi v okvir obrambnega ministrstva, njegov cilj pa je zaščita ljudi, tako civilnega prebivalstva kot vojakov pred nevarnimi kemičnim orožji, je dejala ministrica.»Enotni smo v oceni, da je zastrupitev Navalnega v Rusiji z bojnim strupom alarmantna. Naše misli so z njim in njegovo družino. Želimo mu hitro in polno okrevanje,« je še dejala ministrica.Nemška vlada se bo, kot je napovedal minister za zunanje zadeve, s partnerji v Evropski uniji uskladila o tem, kako ukrepati. Ob tem je ruske oblasti pozval, naj transparentno in v celoti razjasnijo dogodek, odgovorne za zastrupitev Navalnega pa najdejo in privedejo pred sodišče. Dodal je še, da bi Rusiji morali biti dobri odnosi s sosedi v interesu.