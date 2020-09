Navalni ni več v komi, morebitne posledice zastrupitve še neznane

Berlinska bolnišnica Charite je potrdila, da je bil ruski opozicijski politik Aleksej Navalni zastrupljen. FOTO: Alexey Malgavko/Reuters

Glede na nemške ugotovitve nedvomno zastrupljen

Sodelavci Navalnega trdijo, da je bil zastrupljen po ukazu ruske vlade, ta pa kakršnokoli vpletenost zanika. FOTO: Sergei Karpukhin/Reuters

Ruski opozicijski politik, ki se po zastrupitvi v Rusiji zdravi v Berlinu, ni več v umetni komi, postopoma ga tudi odvajajo od mehanskega predihavanja.Njegovo stanje se je izboljšalo in se med drugim odziva na govor, so danes sporočili iz berlinske bolnišnice Charite, kjer se 44-letni Navalni zdravi od 22. avgusta.Še vedno pa je prezgodaj ocenjevati morebitne dolgoročne posledice njegove hude zastrupitve, so zapisali v izjavi, objavljeni na spletni strani bolnišnice.Navalnega, enega najvidnejših kritikov ruskega predsednika, so iz Rusije v Nemčijo prepeljali 22. avgusta , dva dneva po tem, ko je na notranjem letu v Sibiriji hudo zbolel. Glede na nemške ugotovitve je bil politik nedvomno žrtev zastrupitve z živčnim strupom iz skupine novičok.Njegovi sodelavci trdijo, da je bil zastrupljen po ukazu ruske vlade, ta pa kakršnokoli vpletenost zanika. Dogajanje je zaostrilo odnose med Moskvo in Berlinom, po objavi nemških ugotovitev so obsodbe prišle tudi iz številnih drugih zahodnih držav in organizacij.