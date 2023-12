Navalni po premestitvi na sever Rusije sporoča, da mu gre dobro

Zaprti ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, ki je bil premeščen v kazensko kolonijo v odročni kraj Harp na skrajnem severu Rusije, je danes sporočil, da mu gre dobro. Ameriško zunanje ministrstvo je pred tem izrazilo globoko zaskrbljenost glede pogojev pridržanja Navalnega, čigar bivališče ni bilo znano več tednov.

Navalni je na družbenem omrežju X danes sporočil, da »je v redu« po »precej naporni« 20-dnevni premestitvi v kazensko kolonijo v Harpu onkraj polarnega kroga, kamor so ga prepeljali v soboto zvečer.

Pri tem se je pošalil, da je sedaj »novi Dedek mraz« z brado, ki si jo je pustil rasti zadnjih 20 dni. Kot je še povedal, ga je v ponedeljek obiskal tudi njegov odvetnik.

Podporniki 47-letnega Navalnega so v ponedeljek povedali, da je kritik Kremlja, čigar bivališče ni bilo znano več kot dva tedna, zdaj v kazenski koloniji v Harpu na ruski Arktiki, kamor so ga premestili iz zapora Melehovo, kakih 250 kilometrov vzhodno od Moskve.

Harp leži približno 2000 kilometrov severovzhodno od Moskve. Za objekt, v katerem je trenutno zaprt Navalni, ne velja »poseben režim«, čeprav se tam nahaja tudi zapor te kategorije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so v ponedeljek izrazile resno zaskrbljenost zaradi pridržanja Navalnega in pogojev njegovega »nepravičnega pripora«. State Department je hkrati pozdravil poročila, da so Navalnega, ki je od leta 2021 zaprt zaradi različnih obtožb, med drugim zaradi ekstremizma, ponovno našli, potem ko je za njim izginila vsakršna sled.

Podporniki Navalnega menijo, da bi lahko bila njegova premestitev v kazensko kolonijo na skrajnem severu Rusije povezana s prihajajočimi predsedniškimi volitvami v Rusiji, v luči katerih so številne kritike Kremlja zaprli ali so ti pobegnili.