Navalni prispel na zdravljenje v Nemčijo

Motnja v presnovi ali zastrupitev?

Ruski opozicijski politik Aleksej Navalni. FOTO: Shamil Zhumatov/Reuters

Ruski opozicijski politik, ki je zaradi domnevne zastrupitve od četrtka v komi, je danes s posebnim letalom prispel na zdravljenje v Nemčijo, je potrdila njegova tiskovna predstavnicaNa berlinskem letališču Tegel je letalo pristalo okoli 9. ure, poročajo tuje tiskovne agencije. Gre za posebno letalo z medicinsko opremo, ki ga je na lastno pest oziroma kot zasebno akcijo organizirala nemška nevladna organizacija Cinema for Peace. Navalnega so nato s posebnim reševalnim vozilom nemške vojske nemudoma prepeljali v bolnišnico Charite. Vodja Cinema for Peace, filmski producentje za medije potrdil prihod Navalnega v Berlin in obenem pojasnil, da je bilo njegovo stanje tako med letom kot po pristanku stabilno.Na pot je letalo z Navalnim na krovu iz ruskega Omska krenilo danes zjutraj po srednjeevropskem času, potem ko so si ruski zdravniki v bolnišnici, kjer je bil od četrtka, v petek zvečer premislili in privolili v njegovo premestitev v Nemčijo. Pred tem so vztrajali, da zdravstveno stanje bolnika ni dovolj stabilno, da bi lahko dovolili prevoz. V nemško prestolnico je z reševalnim letalom prispela tudi soproga Navalnega Julija.Ruski zdravniki so sicer izključili zastrupitev Navalnega in trdijo, da je padel v komo zaradi motnje v presnovi, ki je povzročila nenaden padec ravni sladkorja v krvi. S tem naj bi se po navedbah zdravnikov v bolnišnici v Omsku strinjali tudi nemški zdravniki, ki so ga tam pregledali.So pa nemški zdravniki po pregledu v petek zatrdili, da ga lahko prepeljejo v Nemčijo, saj imajo na letalu ustrezno opremo.Privrženci Navalnega sumijo, da je bil ta zastrupljen s čajem, ki ga je spil na letališču v Tomsku pred poletom v Moskvo, in so ruskim oblastem očitali, da so z zavlačevanjem premestitve v Nemčijo skušale prikriti zločin. Po njihovem bi bilo za Navalnega "smrtonosno", če bi moral ostati v bolnišnici v Omsku.Kira Jarmiš je po novi odločitvi zdravnikov v petek izrazila obžalovanje, da je trajalo tako dolgo, da so dovolili let, saj so bili letalo in vsi potrebni dokumenti pripravljeni že od petka zjutraj. Posebno letalo z medicinsko opremo je namreč v petek zjutraj iz Nemčije priletelo v Omsk in čakalo, da bolnika prepelje na zdravljenje v Nemčijo.Danes po pristanku Navalnega na Teglu je Jarmiševa po poročanju dpa na Twitterju zapisala, da »se boj za Aleksejevo življenje in zdravje šele zdaj zares začenja« in da jih čaka še veliko dela. »Toda zdaj je bil vsaj narejen prvi korak,« je dodala.Tudi ostali ruski opozicijski politiki so si zdaj očitno oddahnili. Kot je sporočil dolgoletni sodelavec Navalnega, znan liberalni politik, je olajšanje tolikšno, »kot da bi teroristi po dolgih pogajanjih izpustili talca«. »Upam le, da ta zaman izgubljen čas Alekseja ne bo stal življenja,« je dodal.