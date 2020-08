Navalni spet »zastrupljen«

Kakor je sporočila tiskovna predstavnica 44-letnega Alekseja Navalnega Kira Jarmiš, je najbolj ostri kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina padel v komo, v bolnišnici v Omsku pa so ga morali priključiti na v času pandemije še posebej znano napravo: ventilator za predihavanje pljuč.



Navalni, ki so ga pred enim letom zaradi hudega napada alergije (ki bi lahko bil posledica zastrupitve) že morali odpeljati v moskovsko bolnišnico, je zjutraj poletel iz sibirskega mesta Tomsk v Moskvo, ko mu je najprej postalo slabo, potem pa je omedlel. Zato je moralo letalo prisilno pristati v Omsku.



Na letalu ni zaužil nič, pred poletom je zgolj spil skodelico časa v Dunajski kavarni v Tomsku. V njegovem štabu so prepričani, da so ga prav tam zastrupili, poslovodstvo kavarne pa je že sporočilo, da je pripravljeno pomagati pri morebitni preiskavi.



Na spletni televiziji Life Shot so se sklicevali na neimenovani, a zanesljivi vir, ko so objavili vest, da je »preliminarna diagnoza Navalnega ostra zastrupitev z neznanim psihodisleptikom«, a zadnjo uradno informacijo o zdravstvenem stanju opozicijskega politika je pred kako uro podal namestnik glavnega zdravnika bolnišnice Anatolij Kalaničenko: »Nobene trdnega dokaza nimamo, da je bil razlog za stanje Navalnega zastrupitev«.



Tega, zakaj je po njihovih ugotovitvah Navalni padel v komo, pa doslej sibirski zdravniki, ki so se jim menda pridružili tudi specialisti od drugod, še niso sporočili.