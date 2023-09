Navedbe ZDA: Kim na obisk k Putinu na pogovore o zagotavljanju orožja Moskvi

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un naj bi odpotoval v Rusijo, kjer namerava s predsednikom Vladimirjem Putinom govoriti o zagotavljanju orožja Moskvi za vojno v Ukrajini, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v ponedeljek sporočili iz Bele hiše.

Tiskovna predstavnica Sveta za nacionalno varnost pri Beli hiši Adrienne Watson je dejala, da pogajanja o orožju med Rusijo in Severno Korejo aktivno napredujejo. Po njenih besedah imajo ZDA informacije, da Kim pričakuje nadaljevanje teh pogovorov, tudi diplomatsko sodelovanje na ravni voditeljev.

ZDA so prejšnji teden opozorile, da se Rusija že tajno pogaja s Severno Korejo, da bi pridobila strelivo in orožje za vojno v Ukrajini.

Putin želi artilerijske izstrelke in protitankovske rakete

Po pisanju ameriškega dnevnika New York Times se bo Kim, ki sicer redko potuje v tujino, še ta mesec z oklepnim vlakom verjetno odpravil v Vladivostok na daljnem vzhodu Rusije, kjer se bo srečal s Putinom. Manj verjetno je, da bi severnokorejski voditelj odpotoval v Moskvo. Kot še piše časnik, Putin od Severne Koreje želi artilerijske izstrelke in protitankovske rakete.

Kim menda želi pridobiti napredno tehnologijo za satelite in podmornice na jedrski pogon ter pomoč v hrani za Severne Korejce.

Uradnik na južnokorejskem ministrstvu za združitev, ki skrbi za odnose med Korejama, je dejal, da različni dogodki kažejo na vse večjo možnost sklenitve orožarskega sporazuma med Pjongjangom in Moskvo. »Vsaka oblika sodelovanja med Severno Korejo in sosednjimi državami mora potekati na način, ki ne ogroža mednarodnih norm in miru,« je dejal novinarjem.