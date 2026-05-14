Navijači svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA brez vizumskega pologa

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sporočila, da bodo nogometni navijači iz 50 držav izvzeti iz obveznega vizumskega pologa v višini 15.000 dolarjev (približno 11.000 evrov), če bodo v ZDA potovali zaradi ogleda tekem svetovnega prvenstva in bodo imeli veljavne vstopnice, poroča BBC.

Svetovno prvenstvo v nogometu bo med 11. junijem in 19. julijem gostila trojica držav, poleg Združenih držav tudi Kanada in Mehika. Med državami, za katere bo izjema veljala, je tudi pet reprezentanc, ki so se že uvrstile na prvenstvo: Alžirija, Zelenortski otoki, Slonokoščena obala, Senegal in Tunizija.

Izjema za navijače z veljavnimi vstopnicami

Pomočnica ameriškega zunanjega ministra za konzularne zadeve Mora Namdar je za BBC potrdila, da bodo »vizumski pologi odpravljeni za kvalificirane navijače, ki so kupili vstopnice za svetovno prvenstvo«.

Sistem vizumskih pologov je ameriško zunanje ministrstvo uvedlo lani kot del strožje priseljenske politike. Namen ukrepa je bil zmanjšati število primerov prekoračitve dovoljenega bivanja v ZDA po izteku vizuma. Polog naj bi bil obiskovalcem vrnjen po koncu njihovega bivanja v državi.

V organizacijskem odboru svetovnega prvenstva so odločitev pozdravili in poudarili, da kaže na nadaljnje sodelovanje med organizacijo in Belo hišo pri pripravi prvenstva.

Nogometaši in trenerji so bili sicer iz sistema vizumskih pologov izvzeti že prej, navadni navijači z veljavnimi vstopnicami pa do zdaj niso imeli posebnega statusa.

Fifa zadovoljna z odločitvijo Bele hiše

V organizacijskem odboru svetovnega prvenstva so izrazili zadovoljstvo z odločitvijo in poudarili, da kaže na nadaljnje sodelovanje med organizacijo in Belo hišo pri pripravi prvenstva. »Hvaležni smo administraciji za nadaljnje partnerstvo pri organizaciji uspešnega, rekordnega in nepozabnega globalnega dogodka,« so zapisali v izjavi.

Čeprav bodo navijači iz večine prizadetih držav zdaj oproščeni plačila pologa, določene omejitve ostajajo veljavne. Potniki iz Irana in Haitija še vedno ne bodo mogli potovati v ZDA zaradi veljavnih prepovedi vstopa. Izjema velja le za igralce in trenerje, povezane s svetovnim prvenstvom.

Med državami, za katere bo izjema veljala, je tudi pet reprezentanc, ki so se že uvrstile na prvenstvo: Alžirija, Zelenortski otoki, Slonokoščena obala, Senegal in Tunizija.

Delne omejitve še vedno veljajo tudi za državljane Slonokoščene obale in Senegala, čeprav sta se obe reprezentanci uvrstili na turnir.

Kritike zaradi nadzora in preverjanja družbenih omrežij

Ameriška vlada je konec lanskega leta napovedala tudi možnost, da bodo morali turisti iz več deset držav ob vstopu v ZDA predložiti zgodovino uporabe družbenih omrežij za zadnjih pet let. Gre za dodatni ukrep, ki bi lahko vplival tudi na številne obiskovalce svetovnega prvenstva.

Organizacije za človekove pravice opozarjajo, da bi takšne politike lahko povzročile več zavrnitev vstopa v državo, povečano tveganje aretacij, širitev potovalnih omejitev, rasno profiliranje ter okrepljen digitalni nadzor nad tujimi obiskovalci.