Nazadnjaški škofi imajo samomorilska nagnjenja, pravi papež

Jorge Mario Bergoglio, papež Frančišek, se je zadnje dni večkrat oglasil o pomembnih temah, ki praviloma vzbujajo polemike v katoliškem svetu. Tudi tokrat jih bodo, saj se je lotil ameriških škofov in kardinalov, ki ga napadajo že enajst let, odkar je napovedal, da bo reformiral Cerkev in jo pripeljal v novo tisočletje in stoletje. Očita jim, da so nazadnjaki in da so njihova nagnjenja samomorilska. Vsem trgovcem z religijo in prikazovanjem Marije je odgovoril z novim pravilnikom o čudežih.