Ne denacifikacija ali demilitarizacija Ukrajine, temveč nova herojska zvezda

Ko je Wagnerjev konvoj krenil proti Moskvi, je povsem mimo javnosti šlo prvo petkovo javljanje Jevgenija Prigožina. Podkrepljen s podatki in imeni je namreč razkrival razloge za rusko vojaško agresijo v Ukrajini, ki pa se precej razlikujejo od ruske propagande.

Ne reševanje ruskih ljudi, temveč osebni interesi ruskih generalov in oligarhov so namreč po besedah Jevgenija Prigožina glavni razlogi za začetek ruske vojaške agresije v Ukrajini.

»Posebne operacije niso začeli, ker bi želeli reševati ruske ljudi v Ukrajini ali denacifikacije in demilitarizacije Ukrajine, ampak da dobijo novo herojsko zvezdo,« je bil jezen poveljnik Wagnerja in cinično pripomnil, da so uniforme obrambnega ministra Sergeja Šojguja in načelnika generalštaba ruske vojske Valerija Gerasimova kot božično drevesce. Pri tem jih je celo obtožil, da veseljačijo ob mizah, polnih kaviarja in konjaka, pri čemer jih daleč od bojišč prav malo briga za ruske vojake. »Ne razmišljajo o državi, ljudeh in vojni, ampak samo o sebi.«