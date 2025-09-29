Nekaj takega kot prihodnost Gaze ne obstaja

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je svet diplomacije v mrzličnem pričakovanju današnjega srečanja med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in predsednikom izraelske vlade Benjaminom Netanjahujem v Beli hiši, kjer naj bi bil predstavljen načrt za bližnjo prihodnost popolnoma porušenega in opustošenega območja Gaze, so izraelske okupacijske sile včeraj nadaljevale množično pobijanje in rušenje v mestu Gaza na severu palestinske enklave, kjer se dogaja do zdaj najbolj brutalno poglavje izraelskega genocida.

Okoli 600.000 izčrpanih, bolnih, sestradanih, ranjenih in travmatiziranih ljudi, ki se med stalnim izraelskim bombardiranjem, raketiranjem, topniškim in tankovskim obstreljevanjem ter napadi z brezpilotniki in različnimi robotskimi orožji še skrivajo med ruševinami mesta Gaza, si niti slučajno ne more predstavljati, da bi se absolutna groza, ki jo živijo že dve leti, lahko končala.