FOTO:Ne moremo si predstavljati skrite bede Anglije

Ko je pred tremi leti požar zajel 24-nadstropno londonsko stolpnico Grenfell in zahteval 72 življenj, se je v vsej jasnosti razkrila nevarnost pomanjkljivega nadzora in zlasti vstopa profitno motiviranih zasebnih podjetji v sfero socialnih stanovanj. Tako pravi Benjamin Rozman Soklič, 29-letnik, ki v Veliki Britaniji vodi ekipo preiskovalcev nepravilnosti v sektorju socialnih stanovanj. Po tragediji se je nadzor močno zaostril, upravljavci in lastniki pa so začeli bolj spoštovati predpise. A kršenje varnostnih predpisov, ki je najverjetneje zakrivilo tragedijo, je v Združenem kraljestvu vse prej kot izjema. Od nekdaj ga je ...