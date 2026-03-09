Ne nafta, voda: države v vojni odvisne od razsoljevanja morske vode

Države ob Perzijskem zalivu, kjer trenutno divja vojna vihra, so obogatele z nafto. A pravo bogastvo je tam voda: to v veliko tamkajšnjih državah pridobivajo z razsoljevanjem – procesom odstranjevanja soli in drugih mineralov ter onesnaževal iz morske vode, s čimer pridobivajo pitno vodo ali vodo za namakanje. Iran ima manj te infrastrukture, saj se z vodo oskrbuje iz rek in podzemnih zalog, vendar so suše vse pogostejše in hujše, zato se država že dlje časa sooča z vodno krizo.

Ta konec tedna so poročali o prvih napadih na obrate razsoljevanja morske vode v Iranu in Bahrajnu, s čimer so ogrozili vir, ki je ključen za življenje v puščavskem okolju.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je v soboto Združene države Amerike obtožil napada na obrate za razsoljevanje na otoku Kešm v Hormuški ožini, kar je vplivalo na preskrbo z vodo za 30 vasi. Poudaril je, da so ZDA ustvarile ta precedens, ne Iran, ter napad na družbenih omrežjih označil za »nevarno potezo s hudimi posledicami«. Tim Hawkins, tiskovni predstavnik ameriškega centralnega poveljstva, je odgovoril, da ameriške sile niso odgovorne za ta napad.

V nedeljo je bahrajnsko notranje ministrstvo sporočilo, da je iranski dron povzročil materialno škodo na obratu za razsoljevanje, in Iran obtožilo napadov na civilne tarče. K sreči ni bilo vplivov na preskrbo z vodo, so naknadno sporočila bahrajnska komunalna in elektropodjetja. Iran se na te obtožbe še ni odzval.

Pomanjkanje vode

V celotni regiji je po podatkih agencije AFP približno 400 obratov za razsoljevanje morske vode, ki jih večinoma poganjajo ali nafta ali zemeljski plin. Ti proizvedejo okoli 40 odstotkov vse pitne vode s postopkom razsoljevanja po vsem svetu, navaja raziskava Arabskega centra v Washingtonu iz leta 2023.

Po podatkih AP v Kuvajtu 90 odstotkov sladke vode pridobijo s tem postopkom, v Omanu 86 odstotkov, v Savdski Arabiji 70, v Združenih arabskih emiratih 42 odstotkov. Tudi v Bahrajnu večinoma pijejo razsoljeno morsko vodo. Savdska Arabija sicer proizvede več razsoljene vode kot katera koli druga država.

Obrat za razsoljevanje vode v Dubaju. FOTO: Shutterstock

Najpogostejši sodobni metodi za razsoljevanje sta reverzna osmoza (membranska filtracija) in destilacija (termični postopek). Postopek omogoča preskrbo s pitno vodo, a je energetsko intenziven. Ti obrati po podatkih AP po vsem svetu proizvedejo od 500 do 850 milijonov ton emisij ogljika, kar se približuje približno 880 milijonom ton, ki jih izpusti celotna svetovna letalska industrija.

Stranski produkt razsoljevanja, visoko koncentrirana slanica, se običajno izpušča nazaj v ocean, kjer lahko škoduje habitatom na morskem dnu in koralnim grebenom, prav tako lahko sistemi za črpanje morske vode poškodujejo organizme v morju in morsko dno. A ta tehnologija je vse bolj v ospredju, saj je sušnih obdobij vse več, prav tako so marsikod po svetu spremenjeni padavinski režimi.

Tehnologija razsoljevanja vode je imela ključno vlogo pri gospodarskem razvoju, je za Al Džaziro povedal Naser Alsayed, okoljski raziskovalec, specializiran za zalivske države. Pojasnil je, da so imele zalivske države po odkritju nafte v poznih tridesetih letih prejšnjega stoletja zelo omejene naravne vire sladke vode in niso mogle zadostiti povpraševanju, ki sta ga ustvarila rast prebivalstva in širjenje gospodarske dejavnosti.

Pomen razsoljene vode pri podpori razvoja zalivskih držav se po njegovih besedah pogosto spregleda. »Posledično bi ciljanje te infrastrukture znatno ogrozilo gospodarsko stabilnost in rast regije,« je še dejal za Al Džaziro.

»Razsoljevanje je glavni vir sladke vode za večino držav, zlasti za manjše države in države z velikim pomanjkanjem vode, kot so Bahrajn, Kuvajt in Katar. Ker se ta voda uporablja predvsem za prehrano ljudi, ima razsoljevanje močno humanitarno razsežnost in je bistveno za ohranjanje vsakdanjega življenja v regiji. Zato bi vsaka motnja še posebej vplivala na prebivalstvo,« je dodal za Al Džaziro.

Ti obrati so, kot navaja AP, pogosto postavljeni ob elektrarnah. Sestavljeni so iz več delov – vhodnega sistema, osrednjega za razsoljevanje in sistema za oskrbo z energijo. Kot je za AP povedal Ed Cullinane, urednik pri založbi o vodni industriji Global Water Intelligence za Bližnji vzhod, je za motnjo v preskrbi z vodo dovolj poškodba enega izmed delov celotnega obrata. In ti obrati niso nič bolj zaščiteni kot nekateri drugi civilni objekti, je dodal.

Tveganja se v Perzijskem zalivu – tako tamkajšnje države kot tudi ZDA – dobro zavedajo.

Ta infrastruktura je izrednega pomena, brez nje bi se življenje v še tako bogatih mestih v regiji ustavilo. »Napad na razsoljevalni obrat v Bahrajnu je presegel pomemben prag in predstavlja resno eskalacijo,« je za Washington Post dejal Abdullah Baabood, omanski akademik na univerzi Waseda na Japonskem. Ti obrati so po njegovih besedah življenjska žila, ki milijone napaja s pitno vodo. »Napad nanje tvega, da se vojaški spopad spremeni v neposredno grožnjo preživetju civilistov,« je dejal za Washington Post.

Politični analitiki in diplomati so že leta opozarjali na to ranljivost, če bodo razsoljevalniki postali vojaške tarče. Kot spominja Washington Post, so leta 2008 v diplomatski depeši iz prestolnice Savdske Arabije, kasneje objavljeni na Wikileaks, opozarjali, da v tistem času en sam takšen obrat v Riadu zagotavlja 90 odstotkov pitne vode. Če bi bil poškodovan, bi se moralo prebivalstvo izseliti v enem tednu. »Trenutna struktura ne bi mogla obstati,« so zapisali v depeši. Od takrat se je sicer precej spremenilo, saj je savdska vlada precej vložila v shranjevalnike vode, da so odpravili ranljivosti.

V Iranu se spopadajo s hudo sušo (posnetek je iz novembra 2025). NA fotografiji je jez Amirkabir v bližini Teherana. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters

Iran ima reke, a se sooča z vse hujšo sušo

Iran v nasprotju z drugimi državami, ki so bolj ali manj odvisne od razsoljevanja, vodo še vedno pridobiva iz rek in podzemnih zalog. Vendar se reke, ki so stoletja oskrbovale naselja in kmetijstvo, izsušujejo, medtem ko se podtalne vode črpajo v obsegu, ki daleč presega naravno obnavljanje – več kot 70 odstotkov glavnih vodonosnikov je čezmerno izkoriščenih, v februarskem poročilu navajajo pri kanadski organizaciji Geopolitical monitor. V zadnjih dveh desetletjih so se obnovljivi vodni viri države zmanjšali za več kot tretjino, kar je Iran potisnilo na rob absolutnega pomanjkanja vode.

Država upravlja relativno majhno število obratov za razsoljevanje, nameščene so na obalnih območjih, na primer na otoku Kešm. Iran zdaj po poročanju AP hiti s širitvijo razsoljevanja vzdolž svoje južne obale, vendar so infrastrukturne omejitve, stroški energije in mednarodne sankcije močno omejili razširljivost.

Lekcije iz preteklosti

Med iraško invazijo na Kuvajt v letih 1990 in 1991 ter poznejšo zalivsko vojno so iraške sile sabotirale elektrarne in razsoljevalno infrastrukturo, hkrati so v Perzijski zaliv namerno izpustili surovo nafto, kar je bila ena največjih okoljskih katastrof v zgodovini. Razlita nafta je tudi grozila, da bo onesnažila cevi za črpanje morske vode. Zaradi uničenja je Kuvajt, kot navaja AP, ostal večinoma brez sladke vode in odvisen od uvoza vode.

V novejšem obdobju so jemenski uporniki Hutiji sredi regionalnih napetosti ciljali na savdske razsoljevalnike.