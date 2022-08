(Ne)navadnost nam je vsem v pogubo

V nadaljevanju preberite:

Francoska vlada se je vrnila s počitnic in, časi so resni, takoj visoko zavihala rokave. V sredo, ko je bila spet na urniku seja ministrske ekipe, je predsednik Emmanuel Macron posvaril pred podnebnimi skrajnostmi, izrazil zaskrbljenost zaradi hudih kriz, ki prihajajo v nizu, za povrhu pa z zelo ostrim tonom napovedal, da je za Francoze izobilja konec, in brezskrbnosti tudi. Zlahka si je predstavljati, da so se številni državljani na besede o svetu, ki da se je prelomno prevrnil, odzvali burno. Strašenje s težkimi časi ne more biti nikomur všeč, kajti v zastraševanju je najbrž res nalito nekaj ali veliko čistega vina, a v razbijanju iluzij je prav tako nemalo vzvišenega pokroviteljstva do kakor neukih podanikov. Še koga preveva občutek, da ga ima oblast, z vsemi škarjami in platnom v rokah, za norca. Kdo bo to poslušal?!! je mogoče povzeti razpoloženje, ki vsaj delno vlada po francoskih medijih in socialnih omrežjih.