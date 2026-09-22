Ne obeta se nov svetovni red

Ta teden bo ameriški predsednik Donald Trump v Beli hiši gostil kitajskega kolega Xi Jinpinga, medtem ko se bodo drugi svetovni voditelji zbrali na 81. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov. V obeh primerih bodo medijsko poročanje in spremljajoči komentarji strokovnjakov prikazovali svet, ki se po mnenju mnogih hitro pomika od reda k neredu. Ali je ta ocena pravilna? Trgovinske in prave vojne morda napovedujejo novo obdobje zmede in mednarodnega kaosa, vendar ni tako, da bi bil svet pred Trumpovim prvim predsedovanjem, brexitom in ruskim napadom na Ukrajino stabilen. Pravzaprav so tudi liberalni dobrotniki prispevali svoj delež k nepremišljenim grozodejstvom in nemirom. Zato ne bodimo sentimentalni glede liberalnega mednarodnega »reda« samo zato, ker se populisti hvalijo z ...