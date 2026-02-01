  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    »Zakaj me ne povabiš na te igre? Vzel bi punco ‘MI’.«

    Dokumenti so razkrili, da si je vladni svetovalec izmenjeval sporočila o dekletih in diplomaciji s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.
    Fico je ogorčenje na Slovaškem zaradi Lajčákove povezanosti z Epsteinom opisal kot »napad name«.  »Že dolgo nisem videl toliko hinavščine v kritikah, in to z vseh strani,« je dejal. FOTO: Stoklasa Reuters
    Fico je ogorčenje na Slovaškem zaradi Lajčákove povezanosti z Epsteinom opisal kot »napad name«.  »Že dolgo nisem videl toliko hinavščine v kritikah, in to z vseh strani,« je dejal. FOTO: Stoklasa Reuters
    R. I.
    1. 2. 2026 | 12:20
    1. 2. 2026 | 12:31
    3:56
    Svetovalec slovaškega premierja za nacionalno varnost je odstopil, potem ko so dokumenti, ki jih je objavila ameriška stran, razkrili, da je izmenjeval sporočila o dekletih in diplomaciji s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

    Premier Robert Fico je v soboto v videoposnetku sporočil, da je sprejel odstop Miroslava Lajčáka, katerega je opisal kot »neverjeten vir izkušenj na področju diplomacije in zunanje politike«.

    Odstop je prišel dan po tem, ko je ameriško ministrstvo za pravosodje objavilo tri milijone dokumentov, povezanih z vplivnim finančnikom Epsteinom.

    V izmenjavi sporočil iz oktobra 2018, ko je bil Lajčák slovaški zunanji minister, se je z Epsteinom lahkotno pogovarjal o ženskah in prihajajočem srečanju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom.

    Po tem, ko je Epstein poslal sliko, ki je ni mogoče videti v zapisu, Lajčák odgovori: »Zakaj me ne povabiš na te igre? Vzel bi punco ‘MI’.« Epstein mu odgovori: »Kdo pa ne bi? Lahko jih imaš obe, nisem posesiven. In njune sestre.«

    Epstein kasneje nadaljuje: »Vse so mlajše od 30 let. Torej. Verjetno premlade zate. Ali naj rečem pod 50?«

    Lajčák odpiše: »Ne bodi zloben. Ne poznaš me v akciji.«

    V elektronskem sporočilu Epstein v novembru 2017 Lajčák prosi, naj pomaga ženski filmski producentki, da njen film pride na seznam nominirancev za oskarje tistega leta.

    Ko so bile datoteke objavljene v petek, je Lajčák sprva zanikal, da je s Epsteinom razpravljal o ženskah, kasneje pa naj bi povedal, da se je odločil za odstop, da ne bi politično škodil Ficu.

    Slovaški premier Robert Fico je ogorčenjezaradi Lajčákove povezanosti z Epsteinom opisal kot »napad name«.  Že dolgo nisem videl toliko hinavščine v kritikah, in to z vseh strani,« je dejal.

    Lajčák je služil v štirih slovaških vladah, od tega v treh pod vodstvom Fica, in kot mednarodni diplomat. Bivši zunanji minister je nazadnje deloval kot posebni predstavnik EU za Zahodni Balkan.

    Ogromna količina dokumentov, objavljenih v petek, je razkrila nove podrobnosti o Epsteinovih odnosih z znanimi osebami. Med temi morda najbolj odmeva to, da naj bi tehnološki mogul in dobrodelnež Bill Gates s spolno okužbo, ki naj bi mu jo prinesla ruska dekleta okužil nekdanjo ženo Melindo. »Te trditve so absolutno absurdne in popolnoma napačne,« je protestiral soustanovitelj Microsofta. Zdaj objavljeni dokumenti pa namigujejo, da naj bi ženi skrivaj podtikal antibiotike za zdravljenje. Melinda Gates je priznala, da je bilo moževo prijateljevanje z Epsteinom razlog ločitve, čeprav ni govorila o podrobnostih. Bill Gates je obžaloval prijateljstvo z obsojenim pedofilom, ki je leta 2019 umrl v newyorškem zaporu.

    V dokumentih so se znašli tudi Elon Musk, lord Peter Mandelson in Andrew Mountbatten-Windsor.

    Med dokumenti so tudi slike nekdanjega vojvode Yorka, ki so mu odvzeli naslove zaradi povezave z diskreditiranim finančnikom, na katerih naj bi bil prikazan, kako kleči nad žensko, ki leži na tleh.

     

