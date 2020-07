FOTO:Ne, Srbi ne protestirajo zaradi ukrepov, preprosto imajo vsega dovolj

Kritike tudi na družbenih omrežjih

Za Srbi je še ena burna noč. Nagovor, ki ga je imel predsedniksredi dneva v sredo in med katerim je dejal, da policijske ure verjetno vendarle ne bo, jih ni pomiril in spet so šli na ulice – tokrat v Beogradu, Novem Sadu, Nišu in Kragujevcu. Po poročanju N1 so protestniki zahtevali imenovanje novega kriznega štaba, po njihovem mnenju pa bi moral odgovarjati tudi vrh policije, saj so na torkovih protestih policisti s protestniki brutalno obračunali. Tudi sredini večerno-nočni protesti niso minili brez poškodb na obeh straneh, saj so se manjše skupine protestnikov spopadale s policisti, ti so spet uporabili solzivec.Vučićeva obljuba, da policijske ure, ki naj bi v Beogradu veljala od petka od 18. ure do ponedeljka do 5. ure, verjetno ne bo, protestnikov ni pomirila, ker v resnici ne protestirajo, ker bi jih motili ukrepi. Poudarjajo, da so na ulicah, ker menijo, da jih je oblast zavajala in jim tudi lagala. V Srbiji so namreč sprostili ukrepe, ki so veljali v začetnem obdobju pandemije koronavirusa, in vmes izpeljali volitve, s prisotnostjo množice so potekale nogometne tekme, ni bilo prepovedi večjega druženja in tako so organizirali zabave in druga srečanja. Zdaj ob poslabšanju epidemiološke slike oblast s prstom kaže na prebivalce in izpostavlja njihovo neodgovorno obnašanje.Specifična medijska slika v Srbiji je pripomogla k jezi protestnikov. Večina glavnih medijev je izrazito naklonjena predsedniku Vučiću, kritike je malo, ali pa je sploh ni, medtem ko se tiste redke medije, ki opozarjajo na napake oblasti, skuša utišati ali pa diskreditirati, češ da jih obvladuje opozicija, pravi naš sogovornik, Beograjčan, ki je želel ostati neimenovan. Želja po anonimnosti je razumljiva, saj so tudi tokratni protesti pokazali, da so tisti, ki se v množici izpostavijo z imenom in priimkom, tarča napadov na družbenih omrežjih in v Vučiću naklonjenih medijih.Naš sogovornik je komentiral, da lahko povlečemo vzporednice s časom, saj je denimo tudi takrat državna RTS delovala podobno in v korist predsednika. In ne glede na dogajanje, za zdaj protestnike še vedno dojemamo kot peščico, saj večina Srbov, sploh tisti na podeželju, informacije dobi iz Vučiću naklonjenim medijev, je pojasnil sogovornik. In tako je tudi naklonjenost Vučiću, vsaj navzven, velika.Družbena omrežja so dala nek dodaten prostor, kjer so tisti, ki opozarjajo na nepravilnosti, lahko glasni. Prednjači twitter, kjer je aktivnost neposredna, obtožbe na Vučićev račun pa resne in hude, a takšnim zapisom vedno sledi plaz objav v podporo predsedniku. V zadnjem času je opaziti tudi več aktivnosti na instagramu, kjer so se – sicer zelo previdno – začeli oglašati tudi nekateri vplivneži.»Zaradi takšne arogantne policije, je bila Amerika na nogah več tednov,« je posnetek, na katerem policisti začnejo pretepati tri moške, ki sedijo na klopi, komentirala vplivnica. »Nogometne tekme, lokali, druženja, lažna slika varnosti in razmer v bolnišnicah, da bi se takoj po izpolnitvi cilja zgodilo to? Kolaps v zdravstvu, novi ukrepi in policijska ura ter novo ustrahovanje,« je zapisala v svoji instagram zgodbi in dodala, da seveda bi morali ljudje tudi sami paziti nase, a da je logično, da zaupajo uglednim strokovnjakom in predsedniku države, če rečejo, da so razmere varne.A razmere v Srbiji so alarmantne in takšne niso postale čez noč. V sredo je Vučić sporočil, da je zaradi koronavirusa umrlo še 11 oseb, novookuženih pa je bilo 357 ljudi. Po uradnih podatkih je v Srbiji skupno umrlo že 341 ljudi. Ukrepi so nujni in številni tudi protestnike opozarjajo, da bi morali med zbiranjem ohranjati socialno distanco in nositi maske.Medtem Vučić vztraja pri svojem in v protestih ne vidi kritike svojega vladanja, pač pa sovražnike Srbije, ki želijo državo oslabiti. V sredinem televizijskem nagovoru državljanom je dejal, da ni dvoma, da so na ulicah ljudje, ki so se tam zbrali zaradi koronavirusa in nezadovoljstva zaradi zaostrovanja ukrepov, a da je bil shod agresiven in protizakonit. Govoril je tudi o tem, da je v vse skupaj vpleten kriminalni in tuji dejavnik, a zagotovil, da »Srbija ne bo nikomur dovolila, da ruši stabilnost in mir«.