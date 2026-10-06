Ne zahtevamo razkošja, hočemo le pogoje za normalno šolanje

Tudi danes je na tisoče dijakov, učiteljev in staršev stopilo na ulice francoskih mest v želji opozoriti na pomanjkanje učiteljev, predolge šolske dneve, dotrajane šolske stavbe in vse slabše pogoje za izobraževanje. Po podatkih francoskega notranjega ministrstva se je dopoldanskih protestov udeležilo okoli 86.000 ljudi, v Parizu pa naj bi se množici pridružilo še več deset tisoč demonstrantov.

Po podatkih sindikata srednješolcev je bilo po vsej državi blokiranih ali zaprtih okoli 1.800 od približno 3.700 srednjih šol. Protesti so se v zadnjih tednih iz šolskih blokad razvili v širše gibanje, ki opozarja na stanje javnih storitev in na posledice varčevalnih ukrepov.

Med mladimi, ki so se pridružili protestom, je tudi 19-letna Mathilde. Ta je za Delo poudarila, da težave niso omejene na vprašanje števila učiteljev, temveč segajo do najbolj osnovnih pogojev za varno in dostojno šolanje.

»Včasih imamo občutek, da je majhna zmaga že to, če se je pouk končal ob četrti ali peti uri. Imeli smo učitelje, ki so bili odsotni več mesecev, pa jih niso nadomestili, čeprav so se bližali pomembni izpiti,« opisuje.

Po njenih besedah so v številnih francoskih šolah odkrili tudi nevarne materiale, med drugim azbest in svinec. Tudi njena šola naj bi imela težave s svincem.

»V straniščih so našli svinec, poleti, med vročinskim valom, pa zaradi tega nismo mogli piti vode. V dveh od treh nadstropij so bila stranišča zamašena, deset kabin pa za toliko dijakov preprosto ni dovolj. Med odmori jih skoraj ni bilo mogoče uporabljati,« pravi.

Protestirajoči mladini so se pridružili tudi številni učitelji, ki opozarjajo, da slabi pogoji v šolah vse bolj vplivajo tudi na njihovo delo. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Ob tem je opozorila tudi na dotrajano opremo in stavbo. Po njenih besedah so mize in stene poškodovane, streha nenehno pušča, del stropa pa se je ob sunkovitejših gibih začel celo krušiti.

»In vendar sem med srečnejšimi. V revnejših območjih Francije so razmere pogosto še veliko slabše. Prav te probleme želimo izpostaviti. Dijaki si želijo samo več sredstev, da bi se lahko normalno učili,« je še dodala.

Podobno razmišlja tudi 18-letna Océanne, ki zahteve dijakov povzema v želji normalnih izobraževalnih pogojev. »Želimo samo rešiti svoje izobraževanje in imeti možnost, da se izobražujemo,« je povedala.

Tudi ona je kot enega izmed največjih problemov izpostavila odsotne učitelje. Kadar jih ni, so jih po njenih besedah včasih nadomeščali nadomestni učitelji, ki niso bili povezani s predavanim predmetom in jim niso mogli zagotoviti enakega pouka.

Dijakom ob strani stojijo tudi učitelji

Protestirajoči mladini so se pridružili tudi številni učitelji, ki opozarjajo, da slabi pogoji v šolah vse bolj vplivajo tudi na njihovo delo. Eden izmed njih, 38-letni Martin, je za Delo povedal, da so učitelje k pridružitvi protestom spodbudili tudi incidenti v preteklih tednih.

Policijsko nasilje, ki so mu bili priča jih je spodbodlo, da svojim dijakom stojijo ob strani. Ponekod so profesorji pred policijskimi patruljami vzpostavili tudi živi zid, ki je policistom preprečeval neposreden dostop do dijakov.

Po podatkih francoskega notranjega ministrstva se je dopoldanskih protestov udeležilo okoli 86.000 ljudu, v Parizu pa naj bi se množici pridružilo še več deset tisoč demonstrantov. FOTO: Ed Jones/AFP

Številni protestniki opozarjajo, da ne gre več zgolj za vprašanje posameznih šol. Po njihovem mnenju se v šolskem sistemu kopičijo težave, ki jih oblasti predolgo niso reševale: od pomanjkanja zaposlenih in dotrajanih stavb do vprašanja, koliko časa naj dijaki sploh preživijo v šoli.

Glasovi so slišani šele, ko se sistem ustavi

Med protestniki je tudi veliko takih, ki menijo, da mirni pozivi oblasti niso prinesli dovolj sprememb. Lucille, študentka medicine, je v okviru širših protestov opozarjala na podobne težave v javnem zdravstvu. Po njenem mnenju je pritisk z ulice eden redkih načinov, da oblasti dejansko prisluhnejo ljudem.

»Pomembno je, da se mobiliziramo in vztrajamo. Če začnemo govoriti, da nima smisla in da se nič ne bo spremenilo, se res ne bo nič spremenilo,« je dejala.

Podobno razmišlja tudi Anne, javna uslužbenka, ki jo skrbijo nadaljnji rezi v javnem sektorju. Policisjki odziv na proteste se ji ob tem zdi pretiran, močna policijska prisotnost in uporaba sile pa celo povečata napetosti na ulicah. Proteste zato vidi kot širši izraz nezadovoljstva z načinom, kako država obravnava javne storitve.

Čeprav je francoska vlada medtem obljubila, da bo obravnavala ključne zahteve dijakov, mladi ostajajo skeptični. Hkrati poudarjajo, da ne zahtevajo ničesar posebnega.

Kot je dodala Mathilde: »Ne zahtevamo razkošja. Želimo samo dovolj sredstev, da lahko normalno študiramo in se učimo. Če so šole v slabem stanju, če nimamo dovolj učiteljev in če so osnovni pogoji neustrezni, kako naj od nas pričakujejo dobre rezultate?« Če naj bo izobrazba temelj prihodnosti države, mora država vanjo tudi ustrezno vlagati.