Nebeški stražar ve za vse naše premike

»Pojdite in si oglejte svet! Čudovitejši je od slehernih sanj, ki so bile ustvarjene v tovarnah. Ne iščite garancij, ne zahtevajte varnosti. Samo potujte.« Ta stavek iz romana Fahrenheit 451 ameriškega pisatelja Raya Bradburyja mi je padel na pamet, ko sem na poti v Avstrijo stala v vrsti z na tisoče drugimi avtomobili in avtobusi, polnimi turistov, ki so kljub koronavirusu in neobrzdani pandemiji hiteli v gore, če sodimo po pohodniških palicah in kolesih s širokimi pnevmatikami, ali pa so se vračali z morja, kot je bilo mogoče razbrati iz kajakov in desk za surfanje na strehah avtomobilov.Kdo bi vedel. Dejstvo je, da smo na ...