Neenakopravni boj za prevlado v zraku

Kijev je bil danes znova tarča obsežnega ruskega napada. Predstavniki oblasti že od sredine poletja opozarjajo prebivalce po vsej Ukrajini, naj se pripravijo na dolgo zimo brez elektrike, vode in ogrevanja. Poslanec opozicijske stranke Očetnjava Sergij Soboljev je Kijevčane, ki živijo v blokih, spet pozval, naj poskusijo čez zimo poiskati drugo bivališče oziroma se preseliti k sorodnikom v hiše, kjer bodo lahko uporabljali vsaj generatorje. Njegov poslanski kolega iz prav tako opozicijske stranke Evropska solidarnost Oleksij Gončarenko se je na svojem družbenem omrežju razburil, da je Kijev ostal tako rekoč brez zračne obrambe. »Nebo nad prestolnico države je v bistvu popolnoma pod sovražnikovim nadzorom,« je zapisal na svojem kanalu na telegramu. Ruski napadi grozijo Ukrajini z zimo ...