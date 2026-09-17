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    Svet

    Imajo moški prednost pri zdravljenju?

    Ženske redkeje prejmejo zdravljenje, kar kaže na skrb vzbujajočo neenakost med spoloma v medicini.
    Moški spol ima večkrat prednost pri zdravljenju. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Moški spol ima večkrat prednost pri zdravljenju. FOTO: Voranc Vogel
    N. K.
    17. 9. 2026 | 09:37
    17. 9. 2026 | 11:11
    2:42
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    V raziskavi so odkrili, da imajo moški večkrat prednost pred ženskami pri zdravljenju. Čeprav gre za isto bolezen, bodo operacijo, stent ali močno protibolečinsko tableto prej ponudili moškemu, poroča Guardian.

    Neenakost med spoloma pri oskrbi je izrazita. Raziskovalci z Univerze St. Andrews so analizirali 38 študij in odkrili, da je v 33 od njih za ženske manj verjetno, da bodo prejele aktivno terapijo.

    Situacija pri različnih bolezenskih stanjih

    Pri srčno-žilnih boleznih ženske po navadi prejmejo zdravilo, moški pa operacijo obvoda koronarnih arterij. Analiza je prav tako pokazala, da ženskam velikokrat ne predpišejo statinov.

    Velike razlike so našli tudi pri zdravljenju parkinsonove bolezni in odpovedi ledvic. Moški s parkinsonovo boleznijo so prej napoteni na možgansko stimulacijo in imajo večje možnosti za presaditev ledvic. Medtem pa so ženske, ki prejemajo dializo, morale dlje časa uporabljati kateter, še bolečin si niso mogle lajšati z opioidi.

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    Nov model za preučevanje kompleksnih bolezni možganov

    Dobra novica je, da pri diabetesu in kapi ni ogromne razlike, ženske z demenco pa imajo prednost pri zdravljenju.

    Ženske so zapostavljene zaradi »medicinske mizoginije«. FOTO: Leon Vidic
    Ženske so zapostavljene zaradi »medicinske mizoginije«. FOTO: Leon Vidic

    Drugačna obravnava žensk

    Zaskrbljenost glede razlikovanja med spoloma narašča. Nekdanji britanski minister za zdravje Wes Streeting je rekel, da so ženske zapostavljene zaradi »medicinske mizoginije«.

    Ne gre za to, da bi ženske potrebovale različne klinične pristope, saj nobene smernice niso našle razlogov, da bi potrebovale kakršnokoli drugačno zdravljenje zaradi svojega spola. 

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    Za ene bolnice z rakom 26 dni do zdravljenja, za druge 78: odločilen je kraj

    Dr. Andrew O'Malley, vodja raziskave, je povedal, da bi morala ta odkritja spodbuditi raziskavo, ali se zdravljenje izvaja na podlagi odkritij ali zgolj ugibanj. Po njegovih besedah doktorji razloge za bolezensko stanje žensk pripisujejo anksioznosti in jih tako napačno diagnosticirajo.

    Ugotovitve niso presenetljive, presenetljiva je konsistentnost. Enak vzorec se namreč pojavi na področjih kardiologije, transplantacijske medicine in urgentne medicine, odpravili pa ga niso niti po upoštevanju drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na rezultate.

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