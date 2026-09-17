Imajo moški prednost pri zdravljenju?

V raziskavi so odkrili, da imajo moški večkrat prednost pred ženskami pri zdravljenju. Čeprav gre za isto bolezen, bodo operacijo, stent ali močno protibolečinsko tableto prej ponudili moškemu, poroča Guardian.

Neenakost med spoloma pri oskrbi je izrazita. Raziskovalci z Univerze St. Andrews so analizirali 38 študij in odkrili, da je v 33 od njih za ženske manj verjetno, da bodo prejele aktivno terapijo.

Situacija pri različnih bolezenskih stanjih

Pri srčno-žilnih boleznih ženske po navadi prejmejo zdravilo, moški pa operacijo obvoda koronarnih arterij. Analiza je prav tako pokazala, da ženskam velikokrat ne predpišejo statinov.

Velike razlike so našli tudi pri zdravljenju parkinsonove bolezni in odpovedi ledvic. Moški s parkinsonovo boleznijo so prej napoteni na možgansko stimulacijo in imajo večje možnosti za presaditev ledvic. Medtem pa so ženske, ki prejemajo dializo, morale dlje časa uporabljati kateter, še bolečin si niso mogle lajšati z opioidi.

Dobra novica je, da pri diabetesu in kapi ni ogromne razlike, ženske z demenco pa imajo prednost pri zdravljenju.

Ženske so zapostavljene zaradi »medicinske mizoginije«. FOTO: Leon Vidic

Drugačna obravnava žensk

Zaskrbljenost glede razlikovanja med spoloma narašča. Nekdanji britanski minister za zdravje Wes Streeting je rekel, da so ženske zapostavljene zaradi »medicinske mizoginije«.

Ne gre za to, da bi ženske potrebovale različne klinične pristope, saj nobene smernice niso našle razlogov, da bi potrebovale kakršnokoli drugačno zdravljenje zaradi svojega spola.

Dr. Andrew O'Malley, vodja raziskave, je povedal, da bi morala ta odkritja spodbuditi raziskavo, ali se zdravljenje izvaja na podlagi odkritij ali zgolj ugibanj. Po njegovih besedah doktorji razloge za bolezensko stanje žensk pripisujejo anksioznosti in jih tako napačno diagnosticirajo.

Ugotovitve niso presenetljive, presenetljiva je konsistentnost. Enak vzorec se namreč pojavi na področjih kardiologije, transplantacijske medicine in urgentne medicine, odpravili pa ga niso niti po upoštevanju drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na rezultate.