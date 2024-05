Nejasna usoda iranskega predsednika Raisija in drugih ljudi na krovu

Skope informacije o usodi helikopterja, v katerem sta z obiska v Azerbajdžanu potovala iranski predsednik Ebrahim Raisi in zunanji minister Husein Amirabdolahian, je ob koncu Delove redakcije spremljala velika zaskrbljenost, da se je strmoglavljanje na severozahodu Irana končalo tragično.

Reševalne ekipe so se proti polnoči po lokalnem času še vedno prebijale do kraja nesreče helikopterja, ki je domnevno strmoglavil zaradi slabih vremenskih razmer. Uradni viri so potrdili, da so pred tem z enim od potnikov in članom posadke navezali stik, a se v podrobnosti niso želeli spuščati.

Strmoglavljanje helikopterja so iranske oblasti in državni mediji najprej opisovali kot »trd pristanek«, a jim zaradi dežja, goste megle in težko dostopnega terena tudi več ur zatem ni uspelo potrditi kraja nesreče. Neimenovani iranski uradni viri so za Reuters izrazili zaskrbljenost, da je življenje predsednika in njegovih sopotnikov »ogroženo«.

Ebrahima Raisija se opisuje kot Hamenejevega najverjetnejšega naslednika FOTO: Afp

Iranski predsednik se je na obisk v Azerbajdžan odpravil z veččlansko delegacijo. FOTO: Afp

Najverjetnejši Hamenejev naslednik

Pri iskanju je reševalcem na pomoč priskočila iranska revolucionarna garda. Strmoglavljanje je komentiral tudi vrhovni verski voditelj ajatolain državljanom zagotovil, da nesreča helikopterja ne bo vplivala na delovanje države. Po vsem Iranu so izvedli molitve, posvečene predsedniku in drugim ljudem na krovu pogrešanega helikopterja.

Raisi, ki se ga opisuje kot Hamenejevega najverjetnejšega naslednika, in zunanji minister sta se vračala z obiska v Azerbajdžanu, kjer je predsednik skupaj z azerbajdžanskim kolegom Ilhamom Alijevom odprl novi jez na reki Aras.

»Danes, ko smo se prijateljsko poslovili od predsednika Ebrahima Raisija, nas je močno vznemirila novica o strmoglavljenju helikopterja,« se je na informacije o nesreči odzval Alijev. Na strmoglavljenje in nejasno usodo potnikov so se z zaskrbljenostjo odzvali tudi v številnih drugih državah v regiji in po svetu. Pomoč so Teheranu ponudili Turčija, Irak, Katar, Rusija, Združeni arabski emirati, pa tudi regionalna tekmica Savdska Arabija.

Oglasil se je tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič in potrdil, da je EU na prošnjo iranskih oblasti aktivirala sistem za urgentno satelitsko spremljanje Kopernikus.