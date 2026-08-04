Suša zaustavlja elektrarne v regiji, NEK obratuje s pomočjo hladilnih stolpov

Dolgotrajna vročina in izjemno nizek vodostaj Donave povzročata vse večje izzive za delovanje elektroenergetskih sistemov v srednji in jugovzhodni Evropi, poroča Jutarnji list.

Madžarska in Srbija sta zaradi razmer že okrepili ukrepe za zagotavljanje stabilne preskrbe z električno energijo, medtem ko v Nuklearni elektrarni Krško (Nek) poudarjajo, da elektrarna trenutno obratuje s polno močjo, vendar ob povečanem hlajenju in ob stalnem spremljanju okoljskih omejitev.

Najresnejše razmere trenutno vladajo na Madžarskem, kjer je vlada že prejšnji teden ustanovila krizni štab za upravljanje energetske situacije. Glavna težava je, da je izjemno nizek vodostaj in visoka temperatura Donave, kar otežuje hlajenje jedrske elektrarne Paks.

Najresnejše razmere trenutno vladajo na Madžarskem, kjer je vlada že prejšnji teden ustanovila krizni štab za upravljanje energetske situacije. FOTO: Leon Vidic

Elektrarna, katere skupna moč znaša 2000 megavatov, je prejšnji teden napovedala priprave na postopno zaustavljanje, madžarski premier Péter Magyar pa je v ponedeljek sporočil, da Paks obratuje le še z okoli desetimi odstotki zmogljivosti. Po podatkih madžarskih oblasti je bil vodostaj Donave pod dovoljeno mejo za varno obratovanje elektrarne.

Nek za zdaj obratuje s polno močjo

Kot so pojasnili v Nuklearni elektrarni Krško, elektrarna trenutno deluje s polno močjo, vendar s pomočjo hladilnih stolpov, ki omogočajo dodatno hlajenje in spoštovanje okoljskih omejitev.

Pretok Save je zaradi pomanjkanja padavin nizek, temperatura reke pa je trenutno še vedno nekoliko nižja kot med vrhuncem prejšnjih vročinskih valov.

V Neku opozarjajo, da morajo zagotavljati, da povprečna dnevna temperatura Save na območju popolnega mešanja pod hidroelektrarno Brežice ne preseže 28 stopinj Celzija. FOTO: Jože Suhadolnik

Ob nizkem pretoku Save in visokih temperaturah se za dodatno hlajenje uporablja tretji hladilni krog s hladilnimi stolpi. To povečuje lastno porabo električne energije elektrarne in nekoliko zmanjšuje termodinamično učinkovitost sekundarnega kroga, zaradi česar se zmanjša tudi količina električne energije, oddane v elektroenergetsko omrežje.

Ob dolgotrajni vročini in suši se temperatura Save zvišuje, njen pretok pa zmanjšuje, kar predstavlja vse večji izziv za obratovanje Nuklearne elektrarne Krško, ki za hlajenje uporablja rečno vodo. Uporaba hladilnih stolpov sicer omogoča nadaljnje obratovanje, vendar povečuje lastno porabo električne energije in zmanjšuje učinkovitost elektrarne, zato v omrežje oddaja manj električne energije. Direktor Elesa Aleksander Mervar je medtem predlagal možnost začasnega odstopanja od okoljskih omejitev, saj bi popolna zaustavitev Neka lahko povzročila težave pri stabilnosti slovenskega prenosnega elektroenergetskega omrežja, ministrstvo za okolje pa je sporočilo, da predlog še preučuje.

Nek mora pri tem zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save na točki popolnega premešanja v podslapju Hidroelektrarne Brežice ne preseže 28 stopinj Celzija in da povprečni dnevni prirast temperature ne preseže treh stopinj Celzija.

O tem, da bi lahko ob nadaljnjem poslabšanju razmer zaradi okoljskih omejitev morali zmanjšati moč reaktorja, v najslabšem primeru pa postopoma ustaviti obratovanje elektrarne, so iz Neka že obvestili pristojne oblasti.

Hidroelektrarne za zdaj niso ogrožene

Po navedbah energetskih družb trenutne hidrološke razmere za zdaj ne ogrožajo zanesljivosti proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah. Kljub nižjim pretokom rek so gladine vode v akumulacijskih jezerih na običajnih ravneh za ta letni čas.

Stabilnost preskrbe z električno energijo se zagotavlja s prilagajanjem proizvodnje v različnih elektrarnah, optimalno uporabo domačih proizvodnih virov in po potrebi tudi z nakupom električne energije na regionalnem trgu.

Srbske oblasti energetske razmere označujejo kot resne in zahtevne. Prebivalce pozivajo k zmerni uporabi klimatskih naprav in drugih večjih električnih porabnikov. FOTO: Leon Vidic

Čeprav motnje v proizvodnji električne energije ne ogrožajo zanesljivosti preskrbe, lahko vplivajo na razmere na regionalnem trgu. Manjša proizvodnja v nekaterih državah povečuje povpraševanje po električni energiji, kar lahko povzroči rast veleprodajnih cen.

Energetske družbe ocenjujejo, da trenutne razmere predstavljajo predvsem cenovno tveganje, ne pa neposredne nevarnosti za preskrbo gospodinjstev.

Srbija poziva k varčni rabi električne energije

Srbske oblasti energetske razmere označujejo kot resne in zahtevne. Prebivalce pozivajo k zmerni uporabi klimatskih naprav in drugih večjih električnih porabnikov.

V državi je bil ustanovljen krizni štab za izredne razmere. Zaradi nizkega vodostaja Donave hidroelektrarna Đerdap obratuje z okoli 20 odstotki zmogljivosti, elektrarna Đerdap 2 pa s približno 30 odstotki. Težave imajo tudi pri hlajenju termoelektrarne Kostolac, medtem ko termoelektrarne TENT, ki uporabljajo vodo iz Save, delujejo brez večjih omejitev.

Srbske oblasti opozarjajo tudi na možnost posrednih posledic zmanjšane proizvodnje v madžarski jedrski elektrarni Paks, saj bi lahko povečano povpraševanje po uvozu električne energije dodatno vplivalo na cene na regionalnem trgu.

Za izboljšanje pretočnosti reke so romunske oblasti na nekaterih odsekih izvedle nadzorovana miniranja ob rečnem toku. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

Bolgarska jedrska elektrarna Kozloduj, ki za hlajenje reaktorjev prav tako uporablja Donavo, trenutno obratuje brez omejitev. Bolgarsko ministrstvo za energetiko ocenjuje, da v prihodnjih tednih ne pričakuje sprememb v njenem delovanju, če se bodo razmere na reki razvijale po sedanjih napovedih.

V Romuniji je družba Nuclearelectrica zaradi nizkega vodostaja Donave že napovedala zmanjšanje proizvodnje v jedrski elektrarni Cernavodă. Po razpoložljivih informacijah je bil zaustavljen prvi od dveh reaktorskih blokov. Elektrarna sicer zagotavlja približno petino romunske proizvodnje električne energije.

Romunska uprava za vode je sporočila, da je pretok Donave približno trikrat nižji od dolgoletnega julijskega povprečja. Za izboljšanje pretočnosti reke so oblasti na nekaterih odsekih izvedle nadzorovana miniranja ob rečnem toku.