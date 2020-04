Nekaj ameriških zveznih držav prizadeli siloviti tornadi

AFP Livingston, Južna Karolina FOTO: Sean Rayford AFP

Ameriško zvezno državo Mississippi in še nekaj okoliških držav so v nedeljo prizadeli siloviti tornadi, ki so terjali najmanj 19 človeških življenj in povzročili ogromno gmotno škodo. Zato so v tej zvezni državi in nekaterih drugih razglasili izredne razmere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Kot je pojasnil guverner Mississippija, se je za razglasitev izrednih razmer odločil, da bi zaščitil zdravje in varnost prebivalcev. »Mobilizirali smo vse razpoložljive vire (...) Niste sami,« je sporočil guverner.V Mississippiju je umrlo najmanj 11 ljudi, neurja pa so udarila po širokem območju ZDA, vse od Teksasa na zahodu do Zahodne Virginije na vzhodu. Nadaljevala so se skozi noč in v ponedeljek. Močan veter je trgal žice električnih napeljav tudi v mestu New York.Nacionalna vremenska služba poroča, da je dobila več sto poročil o podrtih drevesih, ki so padla na hiše, in porušenih električnih daljnovodih. Brez elektrike je ostalo najmanj 750.000 odjemalcev.Ljudje so se v noči na ponedeljek zatekli v svoje kleti, drugi v kopalne kadi ali večje omare. Guvernerka Alabameje zaradi tornadov začasno preklicala ukaz o družbenem distanciranju za ljudi, ki so se z maskami zatekli v zatočišča.V Alabami za zdaj ni smrtnih žrtev, poleg 11 mrtvih v Mississippiju pa je šest ljudi umrlo v Georgiji, po ena oseba pa v Arkansasu in Južni Karolini. V Alabami je strela udarila v baptistično cerkev, v Georgiji pa je tornado dvignil celo hišo in jo treščil na sredo ceste.Neurja so v višjih predelih povzročala zemeljske plazove, v nižjih pa poplave. Drevesa so padala tudi v Pensilvaniji, v Tennesseeju pa je bilo poškodovanih najmanj 150 poslopij.