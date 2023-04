Nekaj nižja, a še vedno robustna rast

Najslabše makroekonomske napovedi izpred šestih mesecev se niso uresničile, za okrepitev gospodarske rasti in zaščito stabilnosti pa je nujno mednarodno sodelovanje, so sklenili na spomladanskem srečanju Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke v ameriški prestolnici. Prizadevajo so tudi za napredek pri reševanju gospodarskih težav najbolj ranljivih držav sveta, še posebej velike zadolženosti številnih od njih, in voditeljica IMF-a Kristalina Georgieva pri tem vidi nekaj napredka. Vprašanje inflacije, finančne stabilnosti in rasti pa je aktualno za vse države sveta, tudi za Slovenijo, ki sta jo v Washingtonu predstavljali guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle, finančni minister Klemen Boštjančič in državna sekretarka na ministrstvu za finance Nikolina Prah.

Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije, na fotografiji s 13.septembra 2022. Foto Foto: Jure Eržen/delo

Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je v pogovoru za slovenske medije spomnil na izjemne razmere minulih treh let zaradi pandemije in agresije na Ukrajino, ki je pomembno zaznamovala lansko srečanje, letos so se vrnili tudi k značilnim gospodarskim temam: »V ospredju pogovorov so bile teme, povezane z gospodarsko rastjo, inflacijo in finančno stabilnostjo.« Letos se pričakuje umirjanje gospodarske rasti, »besede, kot je recesija, pa so se umaknile z dnevnega reda. Vsi pričakujemo, da bo gospodarska rast nižja, to velja tudi za Slovenijo, vendar bo ostala pozitivna in robustna.«

IMF je v zadnji napovedi Sloveniji za letos napovedal 1,6-odstotno gospodarsko rast, za leto 2024 pa 2,1-odstotno. Povprečna inflacija naj bi letos dosegla 6,4 odstotka. Močne ostajajo tudi razmere na trgu delovne sile, je ocenil Boštjan Vasle, velik izziv pa je inflacija, za katero obstaja konsenz, da jo je treba znižati. Še naprej bodo zelo pozorni tudi na morebitne pretrese bančnega sistema, pa čeprav kaže, da so bili zadnji predvsem posledica slabega upravljanja nekaterih bank.

Slovenski minister za finance Klemen Boštjančič na fotografiji z 9. marca 2023. Foto Leon Vidic/delo

Svetovna banka si bo še naprej prizadevala za odpravo revščine, za enakomerno razporeditev premoženja po svetu, pomemben cilj pa je tudi prehod v trajnostno gospodarstvo in v večjo odpornost gospodarstva glede na sedanje razmere, je ocenila državna sekretarka Nikolina Prah, našo državo, ki je med donatorkami, pa vidijo pozitivno kot del Evropske unije in članico evrskega območja: »Pričakovanja so, da bo Slovenija iz inflacijske in energetske krize izšla pozitivno,« je povedala ob robu spomladanskega srečanja najpomembnejših mednarodnih finančnih ustanov. »Tudi naše predstave makroekonomskih kazalnikov so šle v tej smeri.«

Svetovna banka, IMF in države članice so se zavzele za nadaljnjo pomoč Ukrajini, po svojih močeh bo še naprej pomagala tudi Slovenija. »Vsi se zavedajo, da tudi to vpliva na naše gospodarstvo,« je povedala Nikolina Prah. »Izpostavljena je bila tudi relativno visoka inflacija, za katero menimo, da se bo s časom začela umirjati, pa energetska kriza, ki jo tudi ustrezno naslavljamo na ravni EU.« Letos so se začela še pogajanja za nov konstituenčni sporazum v okviru Svetovne banke, ki bo začel veljati novembra prihodnje leto, pogovarjali pa so se tudi o prihajajočem IMF-ovem vmesnem pregledu Slovenije.