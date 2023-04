Slovenske družine še vedno v Sudanu, evakuiranih že tisoč Evropejcev

V Sudanu, kjer potekajo spopadi med sudansko vojsko in paravojaškimi silami RSF, ostaja še deset Slovencev oziroma tri slovenske družine, je danes povedala zunanja ministrica Tanja Fajon ob prihodu na srečanje zunanjih ministrov EU v Luksemburgu.

»Svetovali smo jim, naj ostanejo na varnem in da jim bomo pomagali pri evakuaciji, ko bo to mogoče, glede na njihove želje,« je še povedala ministrica.

Zunanje ministrstvo je pred tem tvitnilo, da so v stiku s tremi družinami, ki se nahajajo v Sudanu. Ena je v prestolnici Kartum, dve v pristaniškem mestu Port Sudan. Ministrstvo je še sporočilo, da bodo člane družine, ki je v Kartumu, vključili v evakuacijo, ko bo to varno in ne bo ogrozilo njihovih življenj. »Za morebitno evakuacijo smo pripravljeni, potekala bo usklajeno z EU,« je še tvitnilo ministrstvo.

Fajon je danes poudarila, da mora biti glede Sudana, ki je ena od tem ministrskega srečanja v Luksemburgu, prioriteta čim prejšnja ustavitev konflikta in pomoč civilistom. Borrell pa je pred srečanjem napovedal, da bo EU nadaljevala prizadevanja za politično rešitev konflikta.

Iz Sudana, kjer potekajo spopadi med sudansko vojsko in paravojaškimi silami RSF, so minuli konec tedna evakuirali več kot tisoč državljanov Evropske unije, je danes dejal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Kot je dodal ob prihodu na srečanje zunanjih ministrov v Luksemburgu, je bila operacija zapletena, a uspešna.

»Ne morem vam podati natančnih številk, jih je pa zagotovo več kot tisoč,« je novinarjem glede evakuiranih še dejal Borrell. Med njimi je 21 uradnikov EU, ki so po Borrellovih besedah že v Evropi.

Številne države so evakuacije svojega diplomatskega osebja in državljanov iz Sudana začele, potem ko je propadel zadnji poskus premirja med sprtima stranema. Evakuacije iz Sudana, kjer se nadaljujejo hudi spopadi, razmere v Kartumu pa naj bi bile vse bolj dramatične, so se nadaljevale tudi minulo noč - med drugim so skupno več sto ljudi na varno umaknile Francija, Nemčija, Italija in Španija.

V Sudanu po Borellovih besedah sicer še naprej ostaja veleposlanik unije, a ne v Kartumu. Veleposlanik EU, Irec Aidan O'Hara, je bil sicer prejšnji teden napaden v svoji rezidenci v Kartumu, a ni bil huje poškodovan.