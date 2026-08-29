Nekatere pike dajejo življenje vsej galaksiji

»Oh, čas, ustavi se malo. Tako veliko stvari moram še narediti. In še vedno je toliko vsega, kar želim izraziti. A čas samo teče in teče. In Zemlja se niti za trenutek ne preneha vrteti.« To je v avtobiografiji z naslovom Neskončne mreže zapisala Jajoi Kusama. »Infinity Nets« je poimenovala tudi serijo svojih slik, ki jo je začela ustvarjati leta 1958, ko se je iz Japonske preselila v New York, nato pa naprej slikala vse do leta 2004, ki je prineslo dokončno izpolnitev njene kariere, in to tako japonske kot tudi mednarodne umetnice povsem izvirne avantgarde. Ko je v četrtek njen studio objavil, da je Jajoi Kusama preminila 14. avgusta (objavo o smrti so preložili za dva tedna v znak spoštovanja zasebnosti, kar je na Japonskem običaj, kadar gre za znane osebnosti), se mi je nenadoma ...