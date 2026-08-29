Nekatere pike dajejo življenje vsej galaksiji

Vse je stvar tolmačenja: tako umetnost kot znanost, tako politika kot religija. Ne nazadnje je morda tudi življenje vsakogar od nas predvsem seštevek tolmačenj.
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Hudournik je stekel po rečni dolini, ob tem pa se je nabralo tudi dovolj vode, da se je spremenil v uničujočo silo, ki je za seboj v Nepalu in delih Kitajske pustila grozljivo razdejanje. FOTO: Cnsphoto Via Reuters
»Oh, čas, ustavi se malo. Tako veliko stvari moram še narediti. In še vedno je toliko vsega, kar želim izraziti. A čas samo teče in teče. In Zemlja se niti za trenutek ne preneha vrteti.«
To je v avtobiografiji z naslovom Neskončne mreže zapisala Jajoi Kusama. »Infinity Nets« je poimenovala tudi serijo svojih slik, ki jo je začela ustvarjati leta 1958, ko se je iz Japonske preselila v New York, nato pa naprej slikala vse do leta 2004, ki je prineslo dokončno izpolnitev njene kariere, in to tako japonske kot tudi mednarodne umetnice povsem izvirne avantgarde.
Ko je v četrtek njen studio objavil, da je Jajoi Kusama preminila 14. avgusta (objavo o smrti so preložili za dva tedna v znak spoštovanja zasebnosti, kar je na Japonskem običaj, kadar gre za znane osebnosti), se mi je nenadoma ...
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