Nekdanja direktorica protikorupcijske agencije obsojena na zaporno kazen

Sodišče v Podgorici je na dve leti in dva meseca zapora obsodilo nekdanjo direktorico črnogorske agencije za preprečevanje korupcije Jeleno Perović. Zaporno kazen je prisodilo tudi njeni pomočnici. Obe je spoznalo za krivi zlorabe uradnega položaja, Perovićevo pa tudi ponarejanja uradne listine, so v torek poročali črnogorski mediji.

Sodišče je Perovićevo na prvi stopnji spoznalo za krivo zaradi plačevanja računov za mobilni telefon, ki ga je uporabljala njena hči, s sredstvi agencije in zaradi plačevanja službenih poti zunanjemu sodelavcu, čeprav po oceni sodišča ni bil upravičen do povračila stroškov.

Oprostilo jo je v delu obtožnice, ki se nanaša na izplačilo variabilnega dela plače, ter v delu glede službene poti v Ljubljano, so v torek poročale podgoriške Vijesti.

Njeno pomočnico Nino Paović je sodišče obsodilo zaradi zlorabe uradnega položaja na šest mesecev hišnega zapora.

Obema je naložilo tudi vračilo denarja državi – Perovićeva mora vrniti 19.825 evrov, Paovićeva pa 7417 evrov.

Sodba še ni pravnomočna, odvetnik Perovićeve pa je napovedal pritožbo.

Perovićevo so leta 2024 pridržali zaradi suma zlorabe položaja in jo razrešili s položaja direktorice agencije za preprečevanje korupcije. Po izpustitvi so ji odredili hišni pripor, prepoved stikov z določenimi osebami in odvzem potnega lista. Pred vodenjem agencije je bila sodnica v Cetinju in Podgorici.

Črna gora je med vsemi kandidatkami za članstvo v Evropski uniji najbližje cilju, pri čemer Bruselj Podgorico poziva predvsem k izvajanju reform na področju vladavine prava in krepitvi boja proti korupciji.