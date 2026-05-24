Nekdanja haaška tožilka kritizira mlačnost Evropske unije

Nekdanja glavna tožilka mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Fatou Bensouda je pozvala Evropsko unijo, naj aktivira mehanizem, ki bi evropskim podjetjem in institucijam preprečil spoštovanje ameriških sankcij proti članom ICC.

Trumpova vlada je sankcije razglasila po tem, ko je ICC izdal naloge za prijetje izraelskih voditeljev zaradi vojnih zločinov v Gazi. Washington je zato uvedel finančne in potovalne sankcije proti sodnikom, tožilcem in drugim sodelavcem sodišča.

Fatou Bensouda je v haaškem govoru, ki ga analizira Guardianov urednik za diplomacijo Patrick Wintour, poudarila, da takšne sankcije niso zgolj politični pritisk, temveč neposreden napad na neodvisnost mednarodnega pravosodja. Po njenem mnenju se je pokazalo, kako ranljiv je ICC, kadar velike sile uporabijo gospodarsko in diplomatsko moč za zaščito svojih zaveznikov. Kritizirala je tudi mlačen odziv evropskih držav, ki sicer javno podpirajo mednarodno pravo, vendar po njenih besedah niso zagotovile konkretne zaščite zaposlenim na sodišču.

Pravni instrument EU, ki ga zagovarja Fatou Bensouda, je bil prvotno oblikovan v devetdesetih letih za zaščito evropskih podjetij pred ameriškimi sankcijami proti Kubi, Iranu in Libiji. Takšna uredba bi evropskim podjetjem prepovedala izvajanje ameriških sankcij na ozemlju EU in omogočila pravno zaščito prizadetim posameznikom.

Nepopustljiva pravnica iz Gambije

Rodila se je leta 1961 v Gambiji, v muslimanski družini v mestu Banjul. Pravo je študirala v Nigeriji in nato nadaljevala izobraževanje na Malti ter v Združenih državah Amerike. Že v mladosti je veljala za izjemno disciplinirano in nepopustljivo pravnico. V Gambiji je hitro napredovala: postala je državna tožilka, nato ministrica za pravosodje in generalna državna tožilka.

Leta 2004 je postala tožilka na ICC. Najprej je bila namestnica glavnega tožilca, leta 2012 pa je postala glavna tožilka – prva ženska in prva Afričanka na čelu te ustanove. Njeno desetletno obdobje vodenja ICC je sovpadalo z enim najtežjih obdobij za mednarodno kazensko pravo. Sodišče je postajalo tarča kritik velikih sil, predvsem ZDA, Rusije in Kitajske.

Pod njenim vodstvom je ICC odprl ali nadaljeval preiskave vojnih zločinov v Palestini, Afganistanu, Libiji, Sudanu in Mjanmaru. Posebej odmevna je bila njena odločitev o preiskavi domnevnih ameriških vojnih zločinov v Afganistanu. Zaradi tega je administracija Donalda Trumpa proti njej uvedla sankcije, ji zamrznila morebitno premoženje v ZDA in omejila potovanja. Bensouda je postala prva visoka predstavnica mednarodnega sodišča, ki jo je Washington neposredno sankcioniral. Danes je visoka predstavnica Gambije v Združenem kraljestvu.