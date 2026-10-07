Nekdanja prva dama Šrilanke pod lupo: dobrodelnost ali velika prevara

Dobrodelna organizacija, s katero je povezana nekdanja prva dama Šrilanke Širanthi Radžapaksa, je zlorabila donacije, ki so bile namenjene za nakup specializiranega CT- skenerja za otroško bolnišnico Lady Ridgeway v Colombu. Zbrali naj bi 30 tisoč ameriških dolarjev (oziroma okoli 27 tisoč evrov), CT- skener pa jim je podarila kitajska vlada, poroča BBC.

Radžapaksa vse obtožbe zanika in zagotavlja, da si ni prilastila denarja. Ko se je vrnila z zdravljenja v Singapurju, je vložila sodno zahtevo, s katero je želela preprečiti svojo aretacijo, vendar je bila obravnava določena za 12. oktober.

Korupcijske obtožbe v družini

Predstavnik nekdanjega predsednika Mahinde Radžapakse, ki je državo vodil med leti 2005 in 2015, trdi, da je denar na varnem na računih dobrodelna organizacije Siriliya.

Med njegovim mandatom se je končala državljanska vojna, zato so ga mnogi videli kot glavnega junaka.

Leta 2022 so zaradi gospodarske krize izbruhnili množični protesti, primanjkovalo je goriva, hrane in zdravil. Takratni predsednik je bil Mahindov brat Gotabaya Radžapaksa, ki je bil zaradi protestov nazadnje prisiljen odstopiti.

Sedanja šrilanška vlada je ponovno odprla preiskave zaradi domnevne korupcije v družini Radžapaksa. Letos sta bila zaradi različnih korupcijskih očitkov aretirana tudi sinova Namal in Yoshitha.