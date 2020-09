Nekdanja sodelavka Bele hiše proti Trumpu

Republikanci proti Trumpu

Podpredsednik Mike Pence je navedbe Troyeve zavrnil kot izjave še ene jezne sodelavke, ki je zapustila Belo hišo. FOTO: Angela Weiss/AFP

Tik pred volitvami v ZDA in še posebej v časih širjenja novega koronavirusa se tudi v republikanskih vrstah lojalnost do predsednikakrha. Nekdanja svetovalka podpredsednika ZDAza domovinsko varnostje tako v četrtek objavila video, v katerem ga je kritizirala zaradi mlačnega odziva na krizo novega koronavirusa in se celo postavila na stran demokratskega kandidata Joeja Bidna Olivia Troye, ki je bila tudi članica delovne skupine Bele hiše proti koronavirusu (vodi jo Mike Pence), je Trumpa obtožila, da ga je namesto bolezni skrbela ponovna izvolitev, zaradi česar je v ZDA umrlo več ljudi, kot bi jih, če bi krizo vzel resno. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je namreč do četrtka z novim koronavirusom okužilo 6,67 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo 198.000.»Sredi februarja smo že vedeli, da je le vprašanje časa, kdaj bo koronavirus postal velika pandemija,« je povedala v videu skupine Republikanci proti Trumpu. »Predsednik tega ni hotel slišati, ker ga je zanimalo samo to, kako bo to vplivalo na njegove dosežke.« Kot je še omenila, je Trump dejal celo, da je novi koronavirus dobra stvar, ker se mu zdaj ne bo več treba rokovati s številnimi ostudnimi ljudmi.Vse to je nekdanjo sodelavko podpredsednika, ki je Belo hišo zapustila konec julija, navedlo k temu, da bo volila demokrata Josepha Bidna, čeprav je vse življenje republikanka.Trump se je na video odzval z besedami, da te ženske ne pozna in da so jo nagovorili k takšnim izjavam, Mike Pence pa je njene navedbe zavrnil kot izjave še ene jezne sodelavke, ki je zapustila Belo hišo, in se je odločila v volilnem letu igrati politiko. O delu svoje skupine pa je dejal, da ne bi mogel biti bolj ponosen nanjo.