Nekdanja veleposlanica ZDA v Sloveniji kandidira za zvezni senat

Lynda C. Blanchard, nekdanja veleposlanica ZDA v Sloveniji, si je februarja lani ogledala skupno usposabljanje pripadnikov Logistične brigade Slovenske vojske in ameriške vojske. FOTO: Jure Eržen/Delo

Nekdanja veleposlanica ZDA v Slovenijije v četrtek uradno sprožila svojo kampanjo za zvezno senatorko iz Alabame. Republikanka se bo potegovala za sedež republikanca, ki je pred tednom dni napovedal, da se na volitvah novembra 2022 ne bo potegoval za nov šestletni mandat.Glavna izvršna direktorica neprofitne organizacije 100X Development Foundation je napoved kampanje naznanila z videoposnetkom na youtubu. »Danes začenjam novo pot: prizadevanje za vaše zaupanje in vaš glas, da vam služim kot naslednja senatorka iz naše velike države Alabame,« je dejala veleposlanica Trumpove vlade v Sloveniji od leta 2019 do letos.Dodala je, da je ponosna članica gibanja Naredimo Ameriko spet veliko. »Tako kot vsi vi sem tudi jaz hvaležna za vodstvo in pogum našega 45. predsednika Donalda Trumpa,« je sporočila 61-letnica, ki si bo kampanjo uvodoma sama financirala s petimi milijoni dolarjev.Za senat se poteguje, ker želi zavarovati ameriško mejo, zmanjšati breme davkov in zaščititi verske svoboščine, pravico do orožja, življenja nerojenih in svobodo govora.Blanchardova je prva republikanka, ki je naznanila kandidaturo za Shelbyjev sedež, jih bo pa še več in najprej bo morala prestati strankarske volitve, nato pa še veliko lažje splošne volitve proti demokratskemu kandidatu ali kandidatki, ki v Alabami nima veliko možnosti za uspeh.Kampanjo bodo v prihodnje razglasili še drugi republikanci, kot je državni sekretar Alabame, kongresnik, kongresnikin nekdanja šefica kabineta pri Shelbyju