    Svet

    Nekdanjega avstrijskega obveščevalca obtožili vohunjenja v korist Rusije

    Med drugim mu očitajo zlorabo položaja in posredovanje tajnih informacij - proti plačilu.
    Simbolna fotografija. Nekdanji uslužbenec razpuščenega Zveznega urada za varstvo ustave in boj proti terorizmu je med drugim obtožen zbiranja tajnih informacij in velike količine osebnih podatkov iz policijskih baz podatkov v zameno za plačilo. FOTO: Voranc Vogel
    Simbolna fotografija. Nekdanji uslužbenec razpuščenega Zveznega urada za varstvo ustave in boj proti terorizmu je med drugim obtožen zbiranja tajnih informacij in velike količine osebnih podatkov iz policijskih baz podatkov v zameno za plačilo. FOTO: Voranc Vogel
    STA
    29. 8. 2025 | 19:57
    29. 8. 2025 | 19:57
    2:32
    Avstrijsko tožilstvo je danes sporočilo, da je vložilo obtožnico proti nekdanjemu uslužbencu obveščevalno-varnostne službe Egistu Ottu, ki je osumljen vohunjenja za Rusijo. Med drugim mu očitajo zlorabo položaja in posredovanje tajnih informacij. Gre za najnovejše obtožbe v obsežnem primeru, v središču katerega je bivši agent Ott.

    Avstrijski organi so Otta zaradi suma vohunjenja prijeli marca lani, a so ga tri mesece pozneje izpustili iz preiskovalnega pripora, ko je sodišče odločilo, da ni nevarnosti, da bi ponovil kaznivo dejanje. Marca letos je bil oproščen obtožb kršitve uradne tajnosti zaradi domnevnega posredovanja informacij poslancu skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ).

    Trumpova vlada ukazala vohunjenje po Grenlandiji

    Ott se sedaj sooča z novimi obtožbami, vključno z domnevno zlorabo uradnega položaja, vohunjenjem v škodo Avstrije, podkupovanjem in kršitvijo uradne tajnosti, je v današnji izjavi zapisalo tožilstvo na Dunaju.

    Nekdanji uslužbenec zdaj že razpuščenega Zveznega urada za varstvo ustave in boj proti terorizmu (BVT) je med drugim obtožen zbiranja tajnih informacij in velike količine osebnih podatkov iz policijskih baz podatkov med letoma 2015 in 2020 v zameno za plačilo, poročajo tuje tiskovne agencije.

    Podatke naj bi zbiral z namenom, da bi jih posredoval predstavnikom ruske obveščevalne službe in avstrijskemu poslovnežu, sicer domnevnemu ruskemu agentu, Janu Marsalku, ki ga Interpol išče po propadu nemškega podjetja za obdelavo plačil Wirecard.

    Ott naj bi novembra 2022 v imenu Marsaleka neznanemu sostorilcu tudi izročil prenosnik v zameno za 20.000 evrov. Prenosnik, ki je bil podarjen ruski obveščevalni službi, naj bi po navedbah tožilstva vseboval zaščitno elektronsko strojno opremo, ki jo države članice EU uporabljajo za varno elektronsko komunikacijo.

    Ob Ottu je zlorabe položaja obtožen še neimenovani policist, ki naj bi mu pomagal. V primeru, da bosta spoznana za kriva, jima grozi od šestih mesecev do petih let zapora.

    Sorodni članki

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trend

    Saj ni res, pa je: lažni IT-delavci

    Težava je večja, kot si IT-industrija upa priznati – Osebno uvajanje v delo je vsekakor boljše, a je pogosto logistično zahtevno.
    Miran Varga 2. 6. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Danes doma in na tujem

    Trumpova vlada ukazala vohunjenje po Grenlandiji

    Spremljamo aktualne novice doma in na tujem. Vse na enem mestu.
    7. 5. 2025 | 06:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avstrija

    Avstrijska obveščevalna služba razkrila rusko operacijo v središču Evrope

    Avstrija je razkrila rusko dezinformacijsko kampanjo za širjenje proruske propagande in spodkopavanje podpore Ukrajini.
    24. 3. 2025 | 15:14
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Peter Vilfan: Kar gledamo na evropskem prvenstvu, je čista katastrofa

    Po tekmi so se vrstile kritike proti strokovnemu štabu slovenske reprezentance, ki je eurobasket odprla s porazom proti Poljski.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 07:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Obvezni zdravstveni prispevek: Ministri SD proti zakonu poslanke SD

    Predlog sprememb obveznega prispevka brez podpore vlade. Slab obet za njegov sprejem.
    Barbara Eržen 28. 8. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Voda spodjedla del proge, železniški promet je ustavljen

    Zaradi močnega deževja in deroče vode je neprevozna državna cesta med Bivjem in Rižano. V Kopru že več kot 70 intervencij, občane pozivajo, naj ostanejo doma.
    29. 8. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje

    Nova direktiva podaljšala rok za trajnostno poročanje

    Evropska komisija se je za to odločila zaradi zmanjšanja administrativnih bremen za podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    AvstrijaRusijaEgist Ottvohunjenje

    Novice  |  Svet
    ZDA

    Naredimo Ameriko manj cepljeno

    Nekdanji demokratski predsedniški kandidat Robert F. Kennedy ml. širi Trumpovo revolucijo tudi na zdravstveno področje.
    Barbara Kramžar 29. 8. 2025 | 21:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Premierska poroka

    Golob in Gaber z objavo na Instagramu potrdila skorajšnjo poroko

    Poroka 6. septembra bo zasebna, brez prisotnosti medijev in tujih državnikov.
    29. 8. 2025 | 21:17
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Lara Prašnikar, najdražja nogometna Slovenka

    Utah Royals je za slovensko nogometašico odštel 550.000 evrov odškodnine, s čimer je Eintracht Frankfurt prejel najvišji znesek v nemški ligi.
    Aljaž Vrabec 29. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Lara Prašnikar, najdražja nogometna Slovenka

    Utah Royals je za slovensko nogometašico odštel 550.000 evrov odškodnine, s čimer je Eintracht Frankfurt prejel najvišji znesek v nemški ligi.
    Aljaž Vrabec 29. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več

