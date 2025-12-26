Nekdanjega premierja obsodili na 15 let zapora zaradi korupcijskega škandala

Sodišče v Maleziji je v petek nekdanjega premierja Najiba Razaka spoznalo za krivega zlorabe položaja in pranja denarja v korupcijskem škandalu v državnem premoženjskem skladu 1MDB ter ga obsodilo na 15 let zaporne kazni, poročajo tuje tiskovne agencije.

Višje sodišče v malezijski prestolnici Kuala Lumpur je nekdanjega premierja v vseh štirih točkah obtožnice zlorabe položaja in 21 točkah pranja denarja spoznalo za krivega, poročanje malezijskih medijev povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Najib naj bi izkoristili svojo vlogo premierja, finančnega ministra in predsednika svetovalnega odbora državnega premoženjskega sklada 1Malaysia Development Berhad (1MDB), da je v več fazah pred več kot desetletjem na osebni račun prejel 2,3 milijarde ringitov (480 milijonov evrov).

Vlogo premierja je Najib opravljal med letoma 2009 in 2018. FOTO: Hasnoor Hussain/Reuters

Leta 2022 je bil v povezavi z afero 1MDB že obsojen na 12-letno zaporno kazen in visoko denarno kazen ter je trenutno zaprt. Lani mu je sodišče sicer zaporno kazen prepolovilo na šest let.

Po navedbah sodnika Lawrencea Sequeraha bo novo kazen Najib začel prestajati po izteku sedanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem mu je sodišče naložilo tudi denarno kazen v višini 11,4 milijarde ringitov (2,4 milijarde evrov).

Vlogo premierja je Najib opravljal med letoma 2009 in 2018. Bil je tudi finančni minister in je pomagal ustanoviti 1MDB kot sklad za spodbujanje gospodarskega razvoja te jugovzhodne azijske države.

Najib vseskozi zanika kakršno koli kršitev in vztraja, da so ga zavedli goljufivi finančni svetovalci.