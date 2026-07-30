Nekdanjega splitskega župana aretirali na spominskem koncertu za Oliverja

Hrvaški mediji poročajo, da so sinoči v Veli Luki aretirali nekdanjega splitskega župana in podjetnika Željka Keruma. Medtem ko se je nekdanji splitski župan sproščal ob glasbi na prireditvi v čast Oliverju Dragojeviću, ga je pričakal neprijeten šok.

Aretacija je domnevno povezana s preiskavo v tako imenovani aferi Konoba Pršut, ki se nanaša na gostinski objekt v Kerumovi lasti v Kaštelih. V primer naj bi bile vključene tudi druge osebe, povezane s Kerumom.

Po novih podatkih sta bila aretirana tudi Kerumov nečak Igor Sapunar in Tomislav Režić, lastnik podjetja »Lazina« d. o. o. ter Kerumov tesni sodelavec. Aretiran je bil tudi Andrija Polić, mestni uradnik iz Kaštela, ki je podpisal odločbo o legalizaciji, poroča Hina.

Dogodek je komentiral sedanji splitski župan Tomislav Šuta »Kot je znano, gospod Željko Kerum ni član mestnega sveta mesta Split niti ne sodeluje pri njegovem delu. S predsednikom mestnega sveta Igorjem Stanišićem dobro sodelujemo in pričakujemo nadaljnjo podporo svetnikov Hrvaške državljanske stranke pri izvajanju projektov, ki so pomembni za razvoj Splita in interese njegovih prebivalcev,« je dejal Šuta.

Primer je v središče javnosti prišel po poročanju portala Telegram, ki je v začetku maja objavil, da naj bi bili restavracija Pršut in spremljajoči kompleks objektov, med drugim bazen, strojnica, kapelica in drugi objekti, zgrajeni nezakonito. Gradbena inšpekcija je že prej ugotovila nelegalno gradnjo in odredila odstranitev objektov, vendar jih niso porušili.

Kljub temu je restavracija odprla vrata in nadaljevala poslovanje, Kerum pa je po navedbah Telegrama kompleks na zemljišču, ki je opredeljeno kot posebej vredno obdelovalno zemljišče, še naprej širil.

Telegram je poročal tudi, da je bila legalizacija omogočena, potem ko so mestne službe v Kaštelih izdale odločbo, ki po njihovih navedbah ni ustrezala dejanskemu stanju na terenu.

Portal je poročal tudi o drugih Kerumovih projektih, med drugim o luksuznem letovišču Perla v Rogoznici, kjer naj bi prav tako ugotovili nepravilnosti pri gradnji.

Hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) za zdaj ni objavil uradnih podrobnosti preiskave niti podrobnosti kaznivih dejanj, ki jih očitajo Kerumu in drugim osumljencem.