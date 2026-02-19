Nekdanji predsednik Južne Koreje obsojen na dosmrtno ječo

Sodišče v Seulu sodi nekdanjemu južnokorejskemu predsedniku Yoon Suk-yeolu. Tožilstvo zaradi njegovega poskusa razglasitve izrednega stanja leta 2024 zahteva smrtno kazen.

Yoon je bil že obsojen na pet let zapora zaradi zlorabe oblasti, brez podpore vlade je skušal razglasiti vojno stanje, obstruiral uradne postopke in ponarejal uradne dokumente. Trenutno poteka sojenje o obtožbah poskusa državne vstaje in rušenje ustavnega reda države. Na podlagi teh obtožb mu grozi dosmrtni zapor, v najhujšem primeru pa smrtna kazen.

V Južni Koreji je bila smrtna kazen nazadnje izvedena leta 1997.

Decembra 2024 je Yoon razglasil vojno stanje in domnevno poslal vojake v parlament z namenom aretacije poslancev, ki so se zbirali, da bi njegovo odločitev razveljavili. Vojno stanje je v državi trajalo približno šest ur, poslancem pa je nazadnje uspelo glasovati proti predsednikovemu ukrepu. Yoon trdi, da je vojsko zbral le za »vzdrževanje reda« in da je bila razglasitev vojnega stanja le »simbolična gesta«.

V Južni Koreji podrobno spremljanjo sojenje nekdanjemu predsedniku. FOTO: Soo-hyeon Kim/Reuters

Za njegovo aretacijo januarja 2025 je bilo po poročanju BBC potrebnih približno 3000 policistov. Nekdanji predsednik je namreč mobiliziral večjo skupino varnostnikov, ki so okoli njega oblikovali nekakšen »človeški zid« in skušali preprečiti njegovo aretacijo.