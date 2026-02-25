Epsteinov škandal dokončno pokopal kariero nekdanjega ministra

Ekonomist in nekdanji ameriški finančni minister Larry Summers je danes napovedal, da se bo ob koncu akademskega leta upokojil s položaja profesorja na univerzi Harvard, saj se je zaradi povezav s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom znašel pod vse večjim pritiskom, poroča CNN.

V izjavi je Summers upokojitev opisal kot težko odločitev in izrazil hvaležnost študentom in kolegom, ki jih je poučeval in s katerimi je sodeloval. Nekdanji predsednik Harvarda je odstopil tudi s položaja sopredsednika Centra Mossavar-Rahmani za poslovno in vladno dejavnost.

Larry Summers na zasebnem letalu Epsteina. FOTO: Reuters

Tiskovni predstavnik Harvarda Jason Newton je izjavil, da je dekan Harvard Kennedy School sprejel Summersovo odstopno izjavo. Po njegovih besedah bo Summers ostal na dopustu do konca akademskega leta in ne bo poučeval niti sprejemal novih študentov, navaja CNN.

Summers je bil od leta 1999 do 2001 finančni minister v vladi predsednika Billa Clintona, nato pa se je vrnil v Belo hišo kot direktor Nacionalnega ekonomskega sveta vlade predsednika Baracka Obame. Imel je odločilno vlogo pri delu vlade za ponovno oživitev ameriškega gospodarstva po veliki finančni krizi.

Je eden izmed številnih poslovnih voditeljev in znanih oseb, ki so jih razkrili Epsteinovi dosjeji. Novembra je dejal, da ga je zelo sram zaradi svojega odnosa z Epsteinom, in naznanil, da začasno prekinja vse javne obveznosti.

Zaradi povezav z Epsteinom so ga že izključili iz Ameriškega ekonomskega združenja. Odstopil je tudi iz upravnega odbora OpenAI in iz svetovalnega odbora španske banke Santander.

Dosjeji kažejo, da si je Summers več let dopisoval z Epsteinom, pri njem iskal nasvete za romantična razmerja in podajal seksistične komentarje.