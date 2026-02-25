  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Epsteinov škandal dokončno pokopal kariero nekdanjega ministra

    Larry Summers si je z Epsteinom več let dopisoval in pri njem iskal nasvete za romantična razmerja.
    Zaradi povezav z Epsteinom so Summersa že izključili iz Ameriškega ekonomskega združenja. Odstopil je tudi iz upravnega odbora OpenAI in iz svetovalnega odbora španske banke Santander. FOTO: Joshua Roberts/Reuters
    Galerija
    Zaradi povezav z Epsteinom so Summersa že izključili iz Ameriškega ekonomskega združenja. Odstopil je tudi iz upravnega odbora OpenAI in iz svetovalnega odbora španske banke Santander. FOTO: Joshua Roberts/Reuters
    STA
    25. 2. 2026 | 21:20
    25. 2. 2026 | 21:33
    2:13
    A+A-

    Ekonomist in nekdanji ameriški finančni minister Larry Summers je danes napovedal, da se bo ob koncu akademskega leta upokojil s položaja profesorja na univerzi Harvard, saj se je zaradi povezav s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom znašel pod vse večjim pritiskom, poroča CNN.

    image_alt
    Nekdanji premier hospitaliziran po razkritju stikov z Epsteinom

    V izjavi je Summers upokojitev opisal kot težko odločitev in izrazil hvaležnost študentom in kolegom, ki jih je poučeval in s katerimi je sodeloval. Nekdanji predsednik Harvarda je odstopil tudi s položaja sopredsednika Centra Mossavar-Rahmani za poslovno in vladno dejavnost.

    Larry Summers na zasebnem letalu Epsteina. FOTO: Reuters
    Larry Summers na zasebnem letalu Epsteina. FOTO: Reuters

    Tiskovni predstavnik Harvarda Jason Newton je izjavil, da je dekan Harvard Kennedy School sprejel Summersovo odstopno izjavo. Po njegovih besedah bo Summers ostal na dopustu do konca akademskega leta in ne bo poučeval niti sprejemal novih študentov, navaja CNN.

    image_alt
    Afera Epstein: britanska policija aretirala nekdanjega veleposlanika, pod pritiskom tudi premier

    Summers je bil od leta 1999 do 2001 finančni minister v vladi predsednika Billa Clintona, nato pa se je vrnil v Belo hišo kot direktor Nacionalnega ekonomskega sveta vlade predsednika Baracka Obame. Imel je odločilno vlogo pri delu vlade za ponovno oživitev ameriškega gospodarstva po veliki finančni krizi.

    Je eden izmed številnih poslovnih voditeljev in znanih oseb, ki so jih razkrili Epsteinovi dosjeji. Novembra je dejal, da ga je zelo sram zaradi svojega odnosa z Epsteinom, in naznanil, da začasno prekinja vse javne obveznosti.

    image_alt
    Milijoni za nevesto zloglasnega spolnega zločinca

    Zaradi povezav z Epsteinom so ga že izključili iz Ameriškega ekonomskega združenja. Odstopil je tudi iz upravnega odbora OpenAI in iz svetovalnega odbora španske banke Santander.

    Dosjeji kažejo, da si je Summers več let dopisoval z Epsteinom, pri njem iskal nasvete za romantična razmerja in podajal seksistične komentarje.

    Premium
    Magazin  |  Kulinarika
    JB Restavracija

    Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

    Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
    Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Soočenje na komercialni televiziji

    Golob in Mesec v simbiozi, Han med levico in Janševo »zmerno« desnico

    »Pomladna« koalicija SDS, NSi in Demokrati enotna pri nižanju davkov in privatizaciji zdravstva, a brez odgovora, kako nadomestiti proračunske izpade.
    Uroš Esih 24. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nove podrobnosti glede izključenega slovenskega trenerja

    Ali bo Igor Medved do konca sezone še stopil na trenersko tribuno ali pa je njegov mandat v finski reprezentanci že končan, za zdaj še ni znano.
    Miha Šimnovec 24. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pust

    Nov odpoklic izdelka v Hoferju

    Odpoklic zaradi nevarnosti, da se ježek odlepi, kar lahko privede do zaužitja.
    16. 2. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Slovenske železnice na posebni misiji: ohraniti železniško dediščino

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 25. 2. 2026 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDAJeffrey EpsteinBill Clintonškandalodstop

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Predčasna upokojitev

    Epsteinov škandal dokončno pokopal kariero nekdanjega ministra

    Larry Summers si je z Epsteinom več let dopisoval in pri njem iskal nasvete za romantična razmerja.
    25. 2. 2026 | 21:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Enajstmetrovka v zadnji sekundi napovedala izvrstno sredo (VIDEO)

    Nogometaši Atalante so v Bergamu pripravili zasuk in s 4:1 premagali Borussio Dortmund za pot v osmino finala. Zvečer Real Madrid – Benfica.
    Nejc Grilc 25. 2. 2026 | 20:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ICC

    Haaški sodniki, tarča ameriških sankcij, bijejo plat zvona

    Beti Hohler je pozvala Evropsko unijo k zaščiti sodnikov in tožilcev, ki da jih ZDA obravnavajo kot teroriste.
    Peter Žerjavič 25. 2. 2026 | 20:41
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Finančni supermarec

    Zanimivo je, da je tokrat prvič rast borznega indeksa ena od tem na predvolilnih soočenjih.
    Janez Tomažič 25. 2. 2026 | 20:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
    25. 2. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ICC

    Haaški sodniki, tarča ameriških sankcij, bijejo plat zvona

    Beti Hohler je pozvala Evropsko unijo k zaščiti sodnikov in tožilcev, ki da jih ZDA obravnavajo kot teroriste.
    Peter Žerjavič 25. 2. 2026 | 20:41
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Finančni supermarec

    Zanimivo je, da je tokrat prvič rast borznega indeksa ena od tem na predvolilnih soočenjih.
    Janez Tomažič 25. 2. 2026 | 20:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
    25. 2. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo