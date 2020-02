Nekdanji armenski predsednik sedel na zatožno klop

Nikol Pašinjan, aktualni armenski predsednik vlade. FOTO: Reuters

V Armeniji se je začel sodni proces proti nekdanjemu predsedniku državeSarksjan je Armenijo vodil med letoma 2008 in 2018, očitajo pa mu koruptivno ravnanje.Nekdanji predsednik Sarksjan je bil decembra lani obtožen sodelovanja v zaroti posameznikov, ki so obogateli na račun države. Tožilstvo trdi, da je leta 2013 pomagal organizirati zaroto, v kateri je zasebno podjetje dobavljalo dizelsko gorivo vladnemu programu za podporo kmetijstvu po namerno previsokih cenah. Presežek v višini 489 milijonov dramov (946.000 evrov) je menda končal v žepih uradnikov in poslovnežev, vpletenih v zaroto. V obtožnici ni neposredno navedeno, ali se je pri tem osebno okoristil tudi Sarksjan. Grozi mu do osem let zapora.Spomnimo, Seržu Sarksjanu so (začasno) opravljanje visoke politične funkcije preprečili udeleženci množičnih protestov pred približno dvema letoma. Te je sprožila namera, da po ustavnih spremembah – Armenija je po volitvah leta 2018 postala parlamentarna republika – na oblasti ostane kot premier. Sarksjan se je v javnost po navedbah tiskovne agencije AFP vrnil nedavno kot vokalen kritik aktualnega predsednika vladePred sodiščem v Erevanu se je ob današnjem začetku sojenja zbralo nekaj deset Sarksjanovih privržencev, ki so, enako kot Sarksjanova Republikanska stranka, prepričani, da je proces zoper nekdanjega voditelja politično motiviran.