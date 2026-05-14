Nekdanji desni roki Zelenskega odredili preiskovalni pripor

Sodišče v Kijevu je danes za nekdanjega vodjo kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega Andrija Jermaka odredilo preiskovalni pripor. Nekdaj zelo vplivni politik v državi se sooča z obtožbami korupcije, povezane s pranjem denarja. Pripor je sodišče Jermaku odredilo za 60 dni ob možnosti plačila varščine, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protikorupcijske oblasti v Ukrajini so v začetku tedna sporočile, da so v preiskavi odkrile večmilijonsko prevaro s pranjem denarja. Organizirana skupina, del katere je bil domnevno tudi Jermak, naj bi prek luksuznega gradbenega projekta v bližini Kijeva oprala slabih deset milijonov evrov.

Glede na poročanje nacionalnih medijev je sodišče za Jermaka odredilo 60-dnevni pripor ali izpustitev na prostost ob plačilu varščine v višini 2,7 milijona evrov. Jermak je menda dejal, da nima sredstev za plačilo tako visoke varščine.

Politik, ki očitke odločno zanika, je zaradi preiskave že novembra lani odstopil s položaja, ki ga je zasedal od leta 2020. Veljal je za desno roko Zelenskega, ki mu je zaupal tudi vodenje pogajanj z ZDA glede mirovnega načrta za končanje ruske agresije v Ukrajini. Na položaju ga je nasledil nekdanji šef obveščevalcev Kiril Budanov.

Ukrajino so od začetka vojne v Ukrajini februarja leta 2022 pretresli številni korupcijski škandali.