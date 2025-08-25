Nekdanji direktor Cie: Putin ne bo pristal na mir, če ne bo dobil novih ozemelj

Upokojeni general David Petraeus, nekdanji direktor Cie in nekdanji poveljnik ameriškega Centralnega poveljstva, je v nedeljo dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin nima namena pristati na mirovni dogovor, »razen če mu bodo dodeljena dodatna ozemlja«.

V intervjuju za oddajo This Week na ABC News je Petraeus povedal, da ni optimističen glede možnosti srečanja med Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim – na kar pritiska ameriški predsednik Donald Trump – ter dodal, da ne vidi razloga, da bi bilo takšno srečanje uspešno, tudi če bi do njega prišlo.

»Mislim, da bi moralo biti vsem jasno in mislim, da je to jasno tudi predsedniku Trumpu, da kljub vsem njegovim prizadevanjem – ki jih, mimogrede, pozdravljamo, saj si želi končati vojno in ustaviti ubijanje – Putin tega očitno ne namerava storiti, razen če mu bodo dodeljena dodatna ozemlja,« je dejal Petraeus.

Nekdanji direktor Cie je opozoril, da so ukrajinska ozemlja, ki jih želi Putin, »močno utrjena in bi se morali ruski vojaki po zdajšnjem tempu boriti več let, da bi jih zavzeli«.

Po poročanju medijev si Putin želi celotni regiji Doneck in Lugansk v Donbasu, vključno z območji, ki jih Rusija trenutno ne nadzoruje, hkrati pa je pripravljen zamrzniti frontne črte v Hersonu in Zaporožju – kar pomeni rahlo omilitev njegove prejšnje zahteve, da mu pripadejo vse štiri regije v celoti.

Kljub Trumpovim trditvam o napredku v mirovnih pogajanjih Rusija ni umaknila svojih ključnih zahtev po popolni politični in vojaški kapitulaciji Ukrajine, kot je Putin ponovil v javnih nastopih po srečanju s Trumpom na Aljaski.

Po njegovem mnenju želi Putin zamenjati predsednika Zelenskega s proruskih kandidatom in demilitarizirati Ukrajino. FOTO: AFP

»Želi zamenjati predsednika Zelenskega s proruskih kandidatom in odkrito povedano demilitarizirati Ukrajino,« je dejal Petraeus. »Nič od tega pa ni sprejemljivo ne za Ukrajino, ne za evropske države in Združene države.«

»Mimogrede, predsednik Zelenski po ukrajinski ustavi sploh nima pristojnosti razglasiti, da bi določen del ozemlja nadzorovala Rusija. O tem bi moral odločati nacionalni referendum,« je nadaljeval Petraeus.

Petraeus je jasno povedal, da Putin ostaja glavna ovira za mir, ter pozval ZDA in zaveznike Ukrajine, naj pospešijo pogajanja tako, da povečajo pomoč Ukrajini.

»Mislim, da bi moralo biti jasno: ovira za mir v tem trenutku je predsednik Putin,« je dejal Petraeus.

»In kar moramo storiti, je spremeniti dinamiko – tako da Ukrajini pomagamo veliko bolj, kot smo doslej: odpraviti omejitve, zaseči 300 milijard dolarjev zamrznjenih rezerv ruskega denarja v evropskih državah in jih predati Ukrajini, uvesti dodatne sankcije proti Rusiji, vključno z Gazprombanko, ter še bolj omejiti izvoz nafte, kot smo ga že.«