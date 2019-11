Nekdanji direktor, vpleten v Trumpove kredite, storil samomor

Donald Trump. FOTO: AFP

Nekdanji direktor pri Deutsche bankje 19. novembra na svojem domu v Malibuju pri Los Angelesu izvršil samomor. To je že drugi nekdanji direktor omenjene banke, povezan z izdajanjem posojil Donaldu Trumpu , ki je storil samomor. Leta 2014 so v Londonu našli mrtvegaRevija Los Angeles Magazine poroča, da je Bowers na položaju ameriškega direktorja upravljanja s premoženjem pred leti potrjeval neortodoksna posojila Donaldu Trumpu. Mrliški oglednik Los Angelesa je sporočil, da se je 55-letni Bowers obesil.Trump je od Deutsche bank dobil približno dve milijardi dolarjev posojil v času, ko mu nihče drug v ZDA več ni hotel posojati zaradi stečajev.Trumpov odnos z banko preiskujejo kongresni odbori in pravosodno ministrstvo zvezne države New York. Sumijo, da je nemška banka dobila denar za posojila Trumpu preko Rusije. Druga razlaga je, da se je Deutsche bank prebijala na ameriški trg in si je želela sodelovati z znanimi osebnostmi, kot je Trump in mu je zato posojala denar.Trump je od Deutsche bank s potrdilom Bowersa npr. dobil 100 milijonov dolarjev za nakup letovišča Doral v Miamiju, čeprav je bil vpleten v sodni spor z isto banko zaradi neodplačevanja posojila v Chicagu.Broeksmith, ki so ga našli leta 2014 obešenega v Londonu, je bil analitik za derivative in je bil po poročanju Los Angeles Magazine povezan s Trumpom in Rusijo.