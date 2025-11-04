Nekdanji evropski komisar za pravosodje osumljen pranja denarja z loterijskimi lističi

Didier Reynders kot komisar EU za pravosodje v Evropskem parlamentu leta 2021. FOTO: Yves Herman/Reuters

Nekdanji belgijski minister in evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je bil zaslišan in zatem obtožen pranja denarja, poroča novinarska agencija Belga, ki navaja objave medijev De Standaard, Le Soir, Le Vif in preiskovalne platforme Follow The Money. Ti se sklicujejo na sodne vire.

Reyndersa so preiskovalci zaslišali že 16. oktobra, preiskovalni sodnik pa ga je nato uradno osumil pranja denarja. Zaslišali so tudi njegovo ženo, častno sodnico Bernadette Prignon, a je niso obtožili. Bruseljsko tožilstvo tega ni potrdilo, navedlo je, da »zadržuje svoje komentarje za pravosodje.«

Podatki o preiskavi so prišli v javnost decembra lani. Na belgijski Nacionalni loteriji naj bi že leta 2021 zaznali sumljive prodaje e-srečk na bencinskem servisu v Uccleu. Zatem naj bi notranja preiskava nepravilnosti pripeljala do igralnih računov, povezanih z Reyndersom in njegovo ženo. Sumijo ju pranja okoli 200.000 evrov prek izdelkov Nacionalne loterije, in sicer v obdobju petih let.

Poleg tega naj bi Reynders med letoma 2008 in 2018 naložil približno 700.000 evrov v majhnih gotovinskih zneskih na račun v banki ING. Potem ko so ga v banki povprašali o transakcijah, naj bi začel kupovati velike količine srečk z gotovino.