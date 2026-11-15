Nekdanji ljubljanski mufti prevzema vodenje Islamske skupnosti v BiH

Nekdanji ljubljanski in sarajevski mufti Nedžad Grabus je danes prevzel vodenje Islamske skupnosti v BiH in s tem postal najvišja verska ter duhovna avtoriteta muslimanov v tej državi, pa tudi na Hrvaškem, v Sloveniji in Srbiji. V prvem nagovoru kot novi reis ul ulema je dejal, da si bo prizadeval za krepitev dialoga z vsemi verskimi skupnostmi.

Grabus je v Gazi Husrev-begovi mošeji v Sarajevu danes uradno prevzel položaj kot 14. reis ul ulema Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini. Po zaprisegi je nato prvič nagovoril vernike v novi funkciji, poroča portal N1 BiH.

Najpomembnejši projekt v Sloveniji izgradnja prve mošeje

V nagovoru je Grabus dejal, da računa na podporo vseh, ki želijo prispevati k skupnemu dobremu. Napovedal je, da si bo kot reis ul ulema prizadeval za krepitev dialoga z vsemi verskimi skupnostmi v BiH in tudi drugih državah v regiji, kjer deluje Islamska skupnost.

Grabus je bil za poglavarja Islamske skupnosti v BiH izbran 10. oktobra na zasedanju volilnega telesa Islamske skupnosti. Na položaju je nasledil Huseina Kavazovića, ki je skupnost vodil od leta 2012. Izvoljen je bil za sedemletni mandat.

Grabus je bil med letoma 2006 in 2021 ljubljanski mufti in predsednik mešihata Islamske skupnosti v Sloveniji. Najpomembnejši projekt, ki ga je vodil, je bila gradnja Muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani s prvo mošejo v Sloveniji, ki so jo odprli februarja 2020. Za svoje prispevek k razvoju medverskega in medkulturnega dialoga ga je odlikoval takratni predsednik Borut Pahor.

Septembra 2021 je postal sarajevski mufti, funkcijo pa je opravljal vse do imenovanja na čelo Islamske skupnosti v BiH.