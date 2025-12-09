Nekdanji minister Kube zaradi vohunjenja obsojen na dosmrtni zapor

Nekdanji kubanski minister za gospodarstvo Alejandro Gil je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi vohunjenja in za vrsto gospodarskih kaznivih dejanj, je v ponedeljek sporočilo vrhovno sodišče v Havani. V eni najodmevnejših obsodb na Kubi v zadnjih desetletjih sodišče sicer ni razkrilo, za katero državo naj bi Gil vohunil.

Kot je sporočilo sodišče, je bil Gil med drugim spoznan za krivega dejanj, ki škodujejo gospodarski dejavnosti ali sklepanju pogodb, odtujitve in uničenja dokumentov ter kršitve postopkov v zvezi s tajnimi uradnimi informacijami, ki jih je dal na voljo sovražnim službam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče ob tem ni razkrilo, za katero državo ali subjekt je 61-letni Gil, ki je bil minister med letoma 2018 in 2024, obtožen vohunjenja.

Nekdanji minister, znan po tem, da je bil blizu predsedniku Miguelu Diaz-Canelu, je bil sicer v ločenem sojenju obsojen tudi zaradi podkupovanja, trgovanja z vplivom in davčne utaje, za kar je prejel 20-letno zaporno kazen.

Državni mediji so o primeru molčali, posredovali so le datum začetka sojenja in obeh obsodb, še navaja AFP.

Gil ima deset dni časa za pritožbo. V primeru dosmrtne zaporne kazni sicer kubanska zakonodaja določa samodejno pritožbo, ki bo nujno pomenila drugo sojenje.