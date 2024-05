Nekdanji odvetnik proti Donaldu Trumpu

Na procesu proti nekdanjemu republikanskemu predsedniku Donaldu Trumpu zaradi domnevnega nezakonitega plačevanja za molk porno zvezdnice Stormy Damiels je v danes kot osrednja priča tožilstva nastopil njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen. Ponovni republikanski predsedniški kandidat in njegovi privrženci v ozadju vidijo pravno vojno ponovnega demokratskega predsednika Joeja Bidna.

Skoraj sto tisoč ljudi je konec tedna v Wildwoodu v New Jerseyu ploskalo Trumpu, ko je »bedaka« Bidna obtožil preganjanja političnih nasprotnikov v slogu »banana republik« iz tretjega sveta, njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen pa je na manhattanskem sodišču nastopil s konkretnimi obtožbami. Povedal je, da je porno zvezdnici Stormy Daniels tik pred volitvami 2016 nakazal 130 tisoč dolarjev in kasneje prejel poplačilo Trumpove organizacije v isti vsoti. Danielsova s pravim imenom Stephanie Clifford je že minuli teden poročala o domnevnem spolnem odnosu iz leta 2006 v letovišču Lake Tahoe.

Nekdanji odvetnik Michael Cohen je pričal proti svojemu šefu. FOTO: Jane Rosenberg/Reuters

34 točk obtožnice je enako številu nakazil Trumpove organizacije Cohenu, nekdanji Trumpov »fikser« za vse težave pa je pričal o takšni bližini z šefom, da sta imela usklajene telefonske kontakte. Če je bilo potrebno za njegovo zadovoljstvo, je iz nekdanje pisarne v 26. nastropju Trumpovega nebotičnika na newyorški Peti aveniji tudi ustrahoval ljudi, je pričal, ter govoril o šefovem opozorilu, da bo pred volitvami veliko žensk zahtevalo denar. Poročal je o stikih z založnikom tabloidne revije National Enquirere Davidom Peckerjem, ki je 150 tisoč dolarjev plačal za »ujemi in ubij« zgodbo Playbojeve zajčice Karen McDougal, prav tako o domnevnem razmerju s kasnejšim predsednikom. Cohen je poročal, da mu šef ni zanikal razmerja z njo v času rojstva sina Barrona, ampak celo dejal, da je res lepa.

Karen McDougal se v nasprotju s Stormy Daniels ni odločila za pričanje, Michael Cohen pa je pritrdilno odgovoril na vprašanje tožilstva, ali je za Trumpa lagal. S tožbami je grozil tudi novinarjem, če so nameravali objaviti kaj, kar Trumpu ne bi bilo všeč, je povedal. Bo lahko nekdanji odvetnik, zdaj osrednja priča tožilstva, prepričal newyorško poroto? Trump in njegovi odvetniki opozarjajo na večletno Cohenovo prestajanje zaporne kazni zaradi krivega pričanja in davčnih utaj, bojijo pa se pristranskosti tako sodnika kot porote. Na Manhattnu je leta 2016 velikanska večina volivcev volila Hillary Clinton in tudi sodnik Juan Merchan s hčerko, ki dela za visoke demokratske politike, je demokratom podaril nekaj denarja. Trump ga je tudi v ponedeljek označil za skorumpiranega.

Nekdanji predsednik naj bi za Karen McDougal dejal, da je zelo lepa, vprašanje pa je, kaj ima to z obtožnico napačnega predstavljanja izdatkov. FOTO: Dimitrios Kambouris/Afp

Sodnik mu je v preteklosti zaradi takšnih izjav že grozil z zaporom. Trump pa morda upa na še večjo priljubljenost med volivci, ki so jo povečali še vsi dosedanji procesi in grožnje z njimi. Po zadnjih raziskavah javnega mnenja vodi v odločilnih nihajočih zveznih državah, volivci pa mu še posebej priznavajo večjo gospodarsko usposobljenost od Bidnove. Mnogi tudi soglašajo s tezo o demokratski pravni vojni proti vodilnemu republikanskemu predsedniškemu kandidatu. Napačno evidentiranje poslovnih izdatkov tudi v New Yorku velja le za prekršek, ki bi bil v Trumpovem primeru celo zastarel, če ne bi tožilstvo roka zanj podaljšal zaradi pandemije covida-19. Newyorški tožile Alvin Bragg mora tudi še predstaviti zločin v ozadju, zaradi katerega nekdanjemu predsedniku grozi z dolgoletno zaporno kaznijo. Večina opazovalcev domneva obtožbo vplivanja na volitve, čeprav so možne tudi davčne utaje.

Privržencev najbrž tudi to ne bo prepričalo. Trumpova demokratska nasprotnica iz leta 2016 Hillary Clinton je morala skupaj z Demokratskim nacionalnim komitejem plačali visoko globo zvezni volilni komisiji za izmišljene obtožbe Trumpovega sodelovanja z ruskim spodkopavanjem ameriških volitev, pa je nihče ni sodno preganjal. Za volilno integriteto odgovorno telo nasprotno ni nastopilo proti Trumpu, sodišče pa je v preteklosti nekdanjega demokratskega predsedniškega kandidata Johan Edwardsa oprostilo skrivnih plačil ljubici Rielle Hunter iz sredstev za predvolilno kampanjo.

Vroče razprave, ali je Trump med pričanjem zaspal. FOTO: Jane Rosenberg/Reuters

Mnoge moti še pikantno pričevanje porno zvezdnice, ki nima nič skupnega z sumi napačnega evidentiranja plačila za molk. Zaradi pričanj, ki niso bile neposredno povezane z obtožnico, je newyorško prizivno sodišče nedavno spreobrnilo obtožbo padlega hollywoodskega producenta Harveya Weinsteina. Odvetnik Cohen, ki je nezakonito snemal vsaj en pogovor s Trumpom, pa je vendarle pričal tudi o vratarju Trumpovega nebotičnika, ki je razširjal zgodbo o Trumpovem nezakonskem otroku in tudi tega naj bi odplačali pri reviji National Enquirer. Velik del pričanja svojega nekdanjega odvetnika je Trump spremljal z zaprtimi očmi in javnosti se že množijo trditve, da je zaspal. Sam je ob takšnih prejšnjih sumih zagotavljal, da je samo zaprl »svoje čudovite modre oči«.