FOTO:Nekdanji papež Benedikt zahteva umik soavtorstva knjige

Nekdanji papež Benedikt XVI. zahteva, da se njegovo ime umakne s kontroverzne knjige o duhovniškem celibatu, ki že pred sredinim izidom močno odmeva v javnosti. Kot je sporočil njegov osebni tajnik, nadškofni nikoli privolil v to, da bi bil naveden kot soavtor knjige, poročajo tuje tiskovne agencije.Benedikt je vedel, da konservativni kardinal Robert Sarah piše knjigo o duhovniškem celibatu in mu je poslal svoj esej o duhovništvu ter mu »dovolil, da z njim počne, kar hoče«, je za italijansko tiskovno agencijo Ansa dejal Gänswein.»Vendar pa ni nikoli odobril nobenih načrtov za soavtorstvo knjige niti ni videl ali odobril naslovnice,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dodal Gänswein. Pri tem je ocenil, da gre za »nesporazum« in da je Sarah ravnal »v dobri veri«.V knjigi je Benedikt predstavljen kot nasprotnik rahljanja pravil celibata za katoliške duhovnike, s čimer naj bi posegel v temo, o kateri naj bi v nekaj tednih odločil papež. »Ne morem biti tiho,« knjiga citira nekdanjega papeža glede tega vprašanja. Odlomke iz knjige je v ponedeljek objavil francoski časnik Le Figaro.Knjiga z naslovom »Iz globin naših src: duhovništvo, celibat in kriza katoliške cerkve« ter s podobama nekdanjega papeža Benedikta in kardinalana naslovnici naj bi po poročanju tujih tiskovnih agencij v sredo izšla v Franciji. Angleška različica naj bi izšla 20. februarja.Sarah je vztrajal, da je o knjigi večkrat razpravljal z Benediktom, poročanje medijev, da naj bi knjiga izšla brez Benediktovega soglasja, pa označil za »obupno«. Kot je pojasnil konservativni kardinal, je Benedikta pozval, naj kljub tveganju spora predstavi svoje stališče o duhovništvu in celibatu, saj da Cerkev potrebuje dar njegovih besed.Nadškof Sarah je tvitnil, da bo knjiga zdaj predstavljena kot njegovo delo, »s prispevkom Benedikta XVI.«.Papež Frančišek naj bi v naslednjih tednih sprejel odločitev glede vključevanja poročenih moških v duhovništvo, poroča dpa. Škofje so na oktobrski sinodi v Vatikanu v sklepni izjavi zapisali, da bi lahko v odročnih predelih Amazonije kot duhovniki služili tudi nekateri »preizkušeni« ovdoveli in poročeni moški.Na sinodi sicer ne sprejemajo zavezujočih sklepov, ampak pripravijo končno poročilo za papeža, ki predstavlja temelj za prihodnje odločitve.