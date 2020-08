Nekdanji papež šibkega zdravja

Zaslužni papež Benedikt XVI. je menda hudo zbolel in je zelo šibkega zdravja, je razkril nemški časnik Passauer Neue Presse. Sklicuje se na njegovega biografa Petra Seewalda, ki navaja, da je zbolel, potem ko je v Nemčiji junija obiskal brata Georga. Gre za bolezen, pri kateri se pojavijo izpuščaji na obrazu in hude bolečine.



»Po Seewaldovih besedah je upokojeni papež zelo šibkega zdravja,« so zapisali v nemškem časniku. »Njegovo razmišljanje in spomin sta hitra, njegov glas pa je komaj mogoče slišati.« Seewald je menda Benedikta obiskal v soboto v Rimu, kjer mu je predstavil biografijo Benedikt XVI. – življenje, ki je izšla maja. »Na srečanju je bil nekdanji papež kljub bolezni optimističen. Dejal je, da bo morda znova poprijel za nalivno pero, če se bo v kratkem spet počutil bolje,« so še zapisali v časniku.

Prvi, ki je v skoraj 600 letih odstopil

Joseph Ratzinger, s papeškim imenom Benedikt XVI., je brata obiskal junija v Regensburgu. To je bilo njegovo prvo potovanje zunaj Italije, potem ko je sestopil iz položaja leta 2013. Georg je umrl dva tedna zatem. 93-letni Ratzinger je bil prvi papež v skoraj 600 letih, ki je odstopil. Nasledil ga je papež Frančišek. V najnovejši biografiji nekdanji papež svari, da je sodobna družba v procesu »oblikovanja antikrščanske veroizpovedi«. V knjigi na več kot tisoč straneh izraža tudi svoje ostro nasprotovanje istospolni usmerjenosti in splavu.



Ratzinger se je rodil v mestecu Marktl am Inn na Bavarskem, odraščal je v globoko religiozni družini. Njegovo papeževanje sta med drugim zaznamovali kriza s spolnimi zlorabami otrok in afera z uhajanjem zaupnih dokumentov, je pa kot prvi papež moderniziral način svojega delovanja, s tem da je odprl osebni račun na družbenem omrežju twitter.