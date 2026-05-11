Nekdanji poljski pravosodni minister prebegnil iz Madžarske v ZDA

Nekdanji poljski minister za pravosodje Zbigniew Ziobro, ki ga v domovini iščejo zaradi več kazenskih obtožb, je v nedeljo potrdil, da je prebegnil iz Madžarske v Združene države Amerike, potem ko mu je vlada nekdanjega madžarskega premiera Viktorja Orbána lani odobrila azil. »Sem v ZDA,« je Ziobro zaupal desničarski poljski televiziji Republika. »Pripotoval sem včeraj in to je moje tretje potovanje po državi,« je dejal.

Ziobru na Poljskem grozi do 25 let zapora, če bo spoznan za krivega. Obtožbe proti njemu vključujejo zlorabo oblasti, vodenje organiziranega kriminalnega podviga in porabo sredstev, namenjenih žrtvam kaznivih dejanj, za nakup izraelske vohunske programske opreme Pegasus, domnevno za spremljanje političnih nasprotnikov. Obtožbe je zavrnil in novo poljsko sredinsko vlado obtožil lova na čarovnice proti konservativcem, piše britanski časnik Guardian.

Peter Magyar je v soboto prisegel kot predsednik nove madžarske vlade in zatrdil, da Madžarska ne bo več ščitila ljudi, ki so iskani v drugih državah. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Potem ko je Orbánova stranka na aprilskih volitvah doživela poraz, je novi madžarski premier Péter Magyar, ki je prisegel v soboto, dejal, da Madžarska ne bo več ščitila ljudi, ki so iskani v drugih državah. »Madžarska ne bo več odlagališče mednarodno iskanih kriminalcev,« je povedal novinarjem, pri čemer je kot primera navedel Ziobra in njegovega nekdanjega namestnika Marcina Romanowskega, osumljenega poneverbe skoraj 40 milijonov evrov (47 milijonov dolarjev).

Televizija Republika je v nedeljo poročala, da je Ziobro že v ZDA, liberalna televizijska postaja TVN24 pa je objavila njegovo fotografijo na mednarodnem letališču Newark Liberty, ki jo je menda posnel neki drugi potnik. Ni jasno, kako je Ziobru uspelo potovati v ZDA, saj je Poljska pred tem sporočila, da so mu preklicali potovalne dokumente, vključno s poljskim in diplomatskim potnim listom.

Lokalna spletna stran Onet je poročala, da je Ziobro prejel ameriški novinarski vizum, povezan z Republiko. Televizijska hiša, povezana s poljsko desnico, je pozneje potrdila, da je nekdanjega pravosodnega ministra zaposlila kot političnega komentatorja v ZDA.

Novi poljski pravosodni minister Waldemar Zurek (na arhivski fotografiji) je napovedal, da bo Poljska zahtevala Ziobrovo izročitev, če se izkaže, da je res v ZDA. FOTO: Kuba Stezycki/Reuters

Sedanji poljski pravosodni minister Waldemar Zurek je na omrežju X zapisal, da se bo Poljska »obrnila na ZDA in Madžarsko z vprašanji glede pravne podlage, ki je Zbigniewu Ziobru omogočila vstop v Združene države Amerike kljub pomanjkanju veljavnih dokumentov. Ne bomo ustavili prizadevanj, da bi zagotovili, da bosta on in gospod Marcin Romanowski odgovorna pred poljskim pravosodnim sistemom.« Pred tem je za radiotelevizijo Polsat povedal: »Če se potrdi, da je Ziobro v ZDA, bo Poljska zahtevala njegovo izročitev.«

Ziobro je bil vodja ultrakonservativne stranke Suverena Poljska, mlajše koalicijske partnerice nacionalistične stranke Zakon in pravičnost (PiS), med letoma 2015 in 2023 pa je bil minister za pravosodje in generalni državni tožilec. Znan je tudi kot arhitekt spornih pravosodnih reform, ki so sprožile spor med Poljsko in evropsko komisijo.

Na vprašanje Republike o morebitni izročitvi je Ziobro odgovoril: »Pripravljen sem se pojaviti pred katerim koli sodiščem, ameriško neodvisno sodišče pa je zagotovo neodvisno. (...) Če želijo sprožiti postopek izročitve, naj izvolijo,« je dodal in primere izročitev na ameriških sodiščih označil za »zahteven postopek«.